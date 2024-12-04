"Мажорна" ДТП у Дніпрі: нові подробиці про водія BMW та загибель 10-річної дівчинки

Молодики втекли з місці аварії та повернулись туди лише через годину.
У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. Водночас, 19-річний Валерій Олещенко відмовився визнавати, чи був за кермом авто. Під час аварії з ним у салоні був 17-річний юнак, що неодноразово виставляв відео, як ганяє містом за кермом. Саме його батько є власником BMW. Рослідування цієї трощі, а також перегляд літньої ДТП за участі неповнолітнього, взяло на себе Головне слідче управління Нацполіції.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
На місці загибелі десятирічної Мілани - дитячі іграшки та квіти, які приносять небайдужі. За життя ще чотирьох постраждалих - двох дорослих та дітей борються лікарі.
Ймовірному винуватцю ДТП 19 років. Валерій Олещенко - студент, що цього року отримав пʼять років увʼязнення за грабіж. До вʼязниці не потрапив, бо був на іспитовому терміні.
Страшна аварія сталася у неділю ввечері. BMW на шаленій швидкості вдарив Ford. Його 10-річна пасажирка загинула одразу. Водія Ford та трьох пасажирів - жінку і дівчат 11 та 13 років шпиталізували.
BMW від удару відкинуло аж на сотню метрів. Водія та пасажира вберегли подушки безпеки. Молодики, выком 17 та 19 років, підійшли до розтрощеного Ford, поглянули на наслідки і пришли геть, навіть не викликавши швидку. Це встановили по відео очевидців.
На місце аварії молодики повернулися за годину. Як встановили слідчі, в цей час вони гуляли супермаркетом. Підозри оголосили обом - неповнолітньому Арсенію Бессонову за ненадання допомоги.
"Загинула дитина - донька моїх довірителів. У сторони захисту є побоювання, що він, зважаючи на його вік 17 років, йому ще не виповнилося 18, може покинути територію України", - каже Василь Серьогін, представник потерпілих.
Арсеній постійно ганяв містом за кермом цієї BMW, публікував це у мережах і кепкував про обмеження швидкості. Авто належить його батьку. Саме Арсеній Бессонов влітку за кермом цього ж BMW збив пішоходів на зебрі у середмісті Дніпра. Дівчата вижили. А він відбувся адмінпротоколом, який досі розглядає суд.
У поліції пояснюють: тоді експертиза вказала, що пішоходи відбулися легкими ушкодженнями. Нині це перевірятимуть заново.
"Ці провадження будуть передані, вивезені до Києва, будуть оновлені експертизи, в тому числі, й комплексні експертизи проведені додаткові. І якщо у нас буде достатньо доказів стверджувати щодо вини батька, щодо водія, який був в автомобілі, то вони отримають свої процесуальні статуси", - каже заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Сергій Пантелеєв.
Після аварії у мережах почала ширитися інформація що за кермом був син власника авто - Арсеній. Втім у поліції стверджують протилежне і на загал демонструють відстежений маршрут BMW. Підозрюваного Валерія з залу суду відправляють у СІЗО. Для його друга вимагатимуть у суді цілодобовий домашній арешт.
Водночас правоохоронці мають питання й до батька неповнолітнього. Проти чоловіка вже відкрили провадження за двома статтями.
"Щодо передачі, можливої передачі права керування неповнолітньому і за фактом неналежного виконання батьківських обовʼязків", - каже Олег Риженко, заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури.
Кермувальнику BMW загрожує до восьми років увʼязнення за порушення правил безпеки. Арсенію - до пʼяти років за ненадання допомоги. Водночас якщо переглянуть обставини аварії з дівчатами - підліток може відповісти і за неї. Запобіжний захід йому мають обрати вже сьогодні.
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