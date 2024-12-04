"Мажорна" ДТП у Дніпрі: нові подробиці про водія BMW та загибель 10-річної дівчинки

Молодики втекли з місці аварії та повернулись туди лише через годину.

У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. Водночас, 19-річний Валерій Олещенко відмовився визнавати, чи був за кермом авто. Під час аварії з ним у салоні був 17-річний юнак, що неодноразово виставляв відео, як ганяє містом за кермом. Саме його батько є власником BMW. Рослідування цієї трощі, а також перегляд літньої ДТП за участі неповнолітнього, взяло на себе Головне слідче управління Нацполіції.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

На місці загибелі десятирічної Мілани - дитячі іграшки та квіти, які приносять небайдужі. За життя ще чотирьох постраждалих - двох дорослих та дітей борються лікарі.

Ймовірному винуватцю ДТП 19 років. Валерій Олещенко - студент, що цього року отримав пʼять років увʼязнення за грабіж. До вʼязниці не потрапив, бо був на іспитовому терміні.

Страшна аварія сталася у неділю ввечері. BMW на шаленій швидкості вдарив Ford. Його 10-річна пасажирка загинула одразу. Водія Ford та трьох пасажирів - жінку і дівчат 11 та 13 років шпиталізували.

Смертельна ДТП у Дніпрі

BMW від удару відкинуло аж на сотню метрів. Водія та пасажира вберегли подушки безпеки. Молодики, выком 17 та 19 років, підійшли до розтрощеного Ford, поглянули на наслідки і пришли геть, навіть не викликавши швидку. Це встановили по відео очевидців.

На місце аварії молодики повернулися за годину. Як встановили слідчі, в цей час вони гуляли супермаркетом. Підозри оголосили обом - неповнолітньому Арсенію Бессонову за ненадання допомоги.

"Загинула дитина - донька моїх довірителів. У сторони захисту є побоювання, що він, зважаючи на його вік 17 років, йому ще не виповнилося 18, може покинути територію України", - каже Василь Серьогін, представник потерпілих.

Арсеній постійно ганяв містом за кермом цієї BMW, публікував це у мережах і кепкував про обмеження швидкості. Авто належить його батьку. Саме Арсеній Бессонов влітку за кермом цього ж BMW збив пішоходів на зебрі у середмісті Дніпра. Дівчата вижили. А він відбувся адмінпротоколом, який досі розглядає суд.

Арсеній Бессонов

У поліції пояснюють: тоді експертиза вказала, що пішоходи відбулися легкими ушкодженнями. Нині це перевірятимуть заново.

"Ці провадження будуть передані, вивезені до Києва, будуть оновлені експертизи, в тому числі, й комплексні експертизи проведені додаткові. І якщо у нас буде достатньо доказів стверджувати щодо вини батька, щодо водія, який був в автомобілі, то вони отримають свої процесуальні статуси", - каже заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Сергій Пантелеєв.

Після аварії у мережах почала ширитися інформація що за кермом був син власника авто - Арсеній. Втім у поліції стверджують протилежне і на загал демонструють відстежений маршрут BMW. Підозрюваного Валерія з залу суду відправляють у СІЗО. Для його друга вимагатимуть у суді цілодобовий домашній арешт.

Водночас правоохоронці мають питання й до батька неповнолітнього. Проти чоловіка вже відкрили провадження за двома статтями.

"Щодо передачі, можливої передачі права керування неповнолітньому і за фактом неналежного виконання батьківських обовʼязків", - каже Олег Риженко, заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури.

Кермувальнику BMW загрожує до восьми років увʼязнення за порушення правил безпеки. Арсенію - до пʼяти років за ненадання допомоги. Водночас якщо переглянуть обставини аварії з дівчатами - підліток може відповісти і за неї. Запобіжний захід йому мають обрати вже сьогодні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН Новини 07:00 4 грудня. Вирок вбивцям підлітків в Німеччині! Воєнний стан в Кореї!

Читайте також: