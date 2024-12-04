“Мажорна” ДТП у Дніпрі: сину відомого підприємця обирають запобіжний захід (фото із суду)

У середу, 4 грудня, 17-річний Арсеній Бессонов, фігурант “мажорної” ДТП у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, прибув до суду для обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН із зали суду.

Арсенію Бессонову інкримінують не надання допомоги, що загрожує увʼязненням на строк до 5 років.

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Прокуратура вимагає цілодобового домашнього арешту.

Фото: ТСН

Слідчі вважають, що під час аварії син відомого підприємця був пасажиром BMW, яке належить його батькові, а за кермом перебував його 19-річний приятель Валерій Олещенко. Напередодні його відправили у СІЗО на час розслідування. Студенту, раніше судимому за грабіж, загрожує до 8 років увʼязнення.

Як повідомлялося раніше, ввечері 1 грудня легковик BMW на шаленій швидкості протаранив "Форд". Його десятирічна пасажирка загинула на місці. А водій та три пасажирки постраждали. Сестри віком 11 та 13 років - у реанімації. За життя старшої дівчинки борються лікарі.

“Вона перебуває в медикаментозній комі на штучній вентиляції легень. Стан молодшої дівчинки - більш стабільний. Сьогодні планується оперативне втручання. Там перелом стегна. Ми робимо все можливе для скорішого одужання”, - розповіли у лікарні.

Нагадаємо, аварія, що забрала життя 10-річної дівчинки у Дніпрі, здійняла ґвалт у соціальних мережах.

“Мажорне” ДТП у Дніпрі! Поки в авто помирала дитина, юнаки блукали магазином

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