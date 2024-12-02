“Мажорна” ДТП у Дніпрі: все, що відомо про аварію з BMW і загибель 10-річної дівчинки

Усе, що відомо про аварію та її учасників.
Смертельна ДТП сталася у Дніпрі ввечері 1 грудня. На Набережній заводській автомобіль BMW зіткнувся із Ford. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей — 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні.
Усе, що відомо про аварію та її учасників, читайте в матеріалі ТСН.ua.
ДТП у Дніпрі: хронологія подій
Про страшну аварію на житловому масиві “Червоний камінь” в неділю ввечері спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19:45. У той час, як пишуть місцеві, світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно.
“Була свідком. Він (водій BMW — ред.) їхав понад 100 кілометрів на годину. Не видно нічого. За 10 хвилин вимкнули усе світло на районі”, — розповіла місцева мешканка Таїсія Павлова.
Cталося зіткнення двох автомобілів. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.
У поліції Дніпропетровської області пізно ввечері повідомили, що ДТП сталася в районі зупинки громадського транспорту “Дитячій комбінат”. За попередньою інформацією, водій BMW зіткнувся з Ford, який розвертався на набережній.
На місці аварії загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.
Водія BMW затримали. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Що відомо про загиблу дівчинку
У Мережі пишуть: загибла дівчинка — донька військовослужбовця. Вона навчалася у 96-й школі на "Червоному камені" у Дніпрі.
“Це донька хрещеної моєї дружини. Цю дитину родина чекала 20 років, неймовірно добра дитина. Батько з перших днів воює на фронті”, — анонімно розповіли у місцевому пабліку.
Хто збив дитину в Дніпрі
Поки в поліції протягом кількох годин офіційно не коментували аварію, у Мережі знайшли ймовірного водія BMW за “елітним” номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в TikTok. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП.
До речі, за даними Сервісного центру МВС, такий “елітний” номерний знак коштує 96 тисяч гривень. Це найдорожча комбінація у категорії “чотири однакові цифри”.
У місцевих пабліках пишуть, що це — 17-річний А. Юнак народився в 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв’язками покриває сина.
“Примітно, що це не вперше, коли він демонструє зухвалу неповагу до законів і людського життя. Раніше татовий синочок уже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді: влітку він збив дівчат на пішохідному переході поблизу ЦУМу та залишив місце події. Однак тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення. З чого представник “золотої молоді” лише поглузував у себе на сторінці”, — стверджує місцеве видання “Дніпро оперативний”.
Відповідне відео опублікували в Мережі. На записі видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року BMW збиває двох людей на переході і їде з місця події.
“Водій місце події покинув та був встановлений співробітниками поліції. На нього складено адміністративні протоколи за ст. 124 (ДТП) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП”, – розповіли джерела OBOZ.UA в поліції.
Людина з таким прізвищем і ім’ям підозрюється у водінні без прав. Справа слухається в суді міста Самар (Новомосковськ) Дніпропетровської області, звідки хлопець родом.
“Є інформація, що А. поїхав разом із другом після ДТП. А потім, прийшовши назад, друг сказав, що керував, а А. був пасажиром”, — публікує анонімне повідомлення “Дніпро оперативний”.
Втім 2 грудня у поліції Дніпра повідомили, що за кермом BMW перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року був пасажиром.
“В рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, в тому числі генетично-молекулярну, для того, щоб ця інформація була стовідсотковою. В Мережі почала ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна для того, щоб і у суспільства і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший”, — прокоментувала журналістам речниця обласної поліції Ганна Старчевська.
За попередньою інформацією, водій і пасажир BMW були тверезими.
У Мережі також публікують інформацію про другого хлопця на ім’я В., який був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція.
В Офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 ККУ — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.
Поліція встановила маршрут руху BMW до моменту ДТП, а також вилучила відео з камер спостереження. Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області.
ДТП у Дніпрі: що відомо про постраждалих
Постраждалі у ДТП дівчата — сестри. Їм 11 і 13 років. В обласні дитячій лікарні журналістам повідомили, що старша перебуває у вкрай важкому стані. Є загроза життю дитини. У неї важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забій обох легень, множинні переломи ребер та розрив легень, підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна.
11-річна дівчинка, за словами лікарів, більш стабільна. У неї черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні ураження м’яких тканин і важкий перелом стегна.
Про стан постраждалого чоловіка, який був за кермом Ford, не повідомляється.
Як допомогти постраждалим
Постраждалим сестрам терміново потрібні донори крові. Підійде будь-яка група. Здати кров можна у 16-й міській лікарні в Дніпрі. Приїжджаючи, повідомляйте, для кого саме здаєте кров.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"
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