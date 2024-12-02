“Мажорна” ДТП у Дніпрі: все, що відомо про аварію з BMW і загибель 10-річної дівчинки

Усе, що відомо про аварію та її учасників.

Смертельна ДТП сталася у Дніпрі ввечері 1 грудня. На Набережній заводській автомобіль BMW зіткнувся із Ford. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей — 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні.

Усе, що відомо про аварію та її учасників, читайте в матеріалі ТСН.ua.

ДТП у Дніпрі: хронологія подій

Про страшну аварію на житловому масиві “Червоний камінь” в неділю ввечері спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19:45. У той час, як пишуть місцеві, світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно.

“Була свідком. Він (водій BMW — ред.) їхав понад 100 кілометрів на годину. Не видно нічого. За 10 хвилин вимкнули усе світло на районі”, — розповіла місцева мешканка Таїсія Павлова.

ДТП у Дніпрі / Фото: ХДніпро

Cталося зіткнення двох автомобілів. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.

ДТП у Дніпрі / Фото: Офіс генерального прокурора

У поліції Дніпропетровської області пізно ввечері повідомили, що ДТП сталася в районі зупинки громадського транспорту “Дитячій комбінат”. За попередньою інформацією, водій BMW зіткнувся з Ford, який розвертався на набережній.

ДТП у Дніпрі / Фото: Національна поліція

ДТП у Дніпрі / Фото: Національна поліція

На місці аварії загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

Водія BMW затримали. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

ДТП у Дніпрі / Фото: Національна поліція

Що відомо про загиблу дівчинку

У Мережі пишуть: загибла дівчинка — донька військовослужбовця. Вона навчалася у 96-й школі на "Червоному камені" у Дніпрі.

“Це донька хрещеної моєї дружини. Цю дитину родина чекала 20 років, неймовірно добра дитина. Батько з перших днів воює на фронті”, — анонімно розповіли у місцевому пабліку.

Хто збив дитину в Дніпрі

Поки в поліції протягом кількох годин офіційно не коментували аварію, у Мережі знайшли ймовірного водія BMW за “елітним” номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в TikTok. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП.

17-річний хлопець, який ймовірно був пасажиром BMW / Фото: TikTok sertoopil

Аккаунт хлопця у соцмережі / Фото: TikTok sertoopil

Аккаунт хлопця у соцмережі / Фото: TikTok sertoopil

До речі, за даними Сервісного центру МВС, такий “елітний” номерний знак коштує 96 тисяч гривень. Це найдорожча комбінація у категорії “чотири однакові цифри”.

У місцевих пабліках пишуть, що це — 17-річний А. Юнак народився в 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв’язками покриває сина.

Аккаунт хлопця у соцмережі / Фото: TikTok sertoopil

Аккаунт хлопця у соцмережі / Фото: TikTok sertoopil

“Примітно, що це не вперше, коли він демонструє зухвалу неповагу до законів і людського життя. Раніше татовий синочок уже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді: влітку він збив дівчат на пішохідному переході поблизу ЦУМу та залишив місце події. Однак тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення. З чого представник “золотої молоді” лише поглузував у себе на сторінці”, — стверджує місцеве видання “Дніпро оперативний”.

Аккаунт хлопця у соцмережі / Фото: TikTok sertoopil

Відповідне відео опублікували в Мережі. На записі видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року BMW збиває двох людей на переході і їде з місця події.

Збив на переході і поїхав геть: BMW, який влаштував смертельну ДТП в Дніпрі, вже потрапляв у аварію

“Водій місце події покинув та був встановлений співробітниками поліції. На нього складено адміністративні протоколи за ст. 124 (ДТП) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП”, – розповіли джерела OBOZ.UA в поліції.

Людина з таким прізвищем і ім’ям підозрюється у водінні без прав. Справа слухається в суді міста Самар (Новомосковськ) Дніпропетровської області, звідки хлопець родом.

“Є інформація, що А. поїхав разом із другом після ДТП. А потім, прийшовши назад, друг сказав, що керував, а А. був пасажиром”, — публікує анонімне повідомлення “Дніпро оперативний”.

Втім 2 грудня у поліції Дніпра повідомили, що за кермом BMW перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року був пасажиром.

“В рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, в тому числі генетично-молекулярну, для того, щоб ця інформація була стовідсотковою. В Мережі почала ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна для того, щоб і у суспільства і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший”, — прокоментувала журналістам речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

За попередньою інформацією, водій і пасажир BMW були тверезими.

У Мережі також публікують інформацію про другого хлопця на ім’я В., який був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція.

19-річний хлопець, який нібито перебував за кермом BMW / Фото з Мережі

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 ККУ — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Поліція встановила маршрут руху BMW до моменту ДТП, а також вилучила відео з камер спостереження. Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області.

ДТП у Дніпрі: що відомо про постраждалих

Постраждалі у ДТП дівчата — сестри. Їм 11 і 13 років. В обласні дитячій лікарні журналістам повідомили, що старша перебуває у вкрай важкому стані. Є загроза життю дитини. У неї важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забій обох легень, множинні переломи ребер та розрив легень, підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна.

11-річна дівчинка, за словами лікарів, більш стабільна. У неї черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні ураження м’яких тканин і важкий перелом стегна.

Про стан постраждалого чоловіка, який був за кермом Ford, не повідомляється.

Як допомогти постраждалим

Постраждалим сестрам терміново потрібні донори крові. Підійде будь-яка група. Здати кров можна у 16-й міській лікарні в Дніпрі. Приїжджаючи, повідомляйте, для кого саме здаєте кров.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"

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