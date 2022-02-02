Мчав і йшов на обгін: свідки розповіли подробиці смертельної аварії маршрутки у Дніпрі

Мчав і йшов на обгін: свідки розповіли подробиці смертельної аварії маршрутки у Дніпрі

Якщо провину водія маршрутки доведуть, йому загрожуватиме до восьми років ув’язнення.

Один пасажир маршрутки загинув, іще один - дістав травми внаслідок ДТП у Дніпрі. Аварія сталася вранці у віддаленому районі міста. Маршрутку розвернуло на дорозі та відкинуло просто у вантажівку.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

О восьмій ранку сніжило за температури близько нуля, дорога була мокрою і подекуди слизькою. Маршрутка їхала по прямій ділянці дороги, коли її раптом занесло та розвернуло. Задню частину відкинуло просто під фуру, що їхала назустріч. Уникнути зіткнення чи загальмувати водій вантажівки не зміг.

«Вони ж літають тут! Вони ж влаштовують і гонки, і один перед одним обганяють, щоб десятку ту заробити. Він уже пішов на обгін», - розповідає свідок.

49-річний пасажир, який сидів позаду, дістав тяжкі травми і помер у машині швидкої. Ще одного 21-річного чоловіка доправили до лікарні із черепно-мозковою травмою. Решта восьмеро пасажирів, як і водії - не постраждали.

Перевищення швидкості, неуважність за кермом, крига на дорозі чи технічна несправність - що саме спровокувало трагедію, правоохоронці ще встановлюють.

«Порушення правил дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, що ними керують, триває слідство. Будуть призначені експертизи і з’ясовані всі обставини цієї дорожнього-транспортної пригоди», - коментують у поліції.

Якщо провину водія маршрутки доведуть, йому загрожуватиме до восьми років ув’язнення. За попередніми висновками, він був тверезий.

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