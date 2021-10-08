Мчав на шаленій швидкості: з’явилось відео із моментом аварії машини мера Яремчого

"Мітсубісі Аутлендер" вилетіло на зустрічну смугу і врізалось у зустрічне авто

У ДТП потрапив міський голова Яремчого. "Мітсубісі Аутлендер" вилетіло на зустрічну смугу і врізалось у зустрічне авто, обидва водії зазнали травм - це офіційні дані поліції.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Правоохоронці кажуть, що водій «Мітсубісі» був напідпитку. Ім’я кермувальника правоохоронці не називають, проте на офіційному сайті Яремчанської мерії вже з’явилось повідомлення: 49-річний міський голова Андрій Мироняк після аварії перебуває в лікарні.

Момент зіткнення зафіксувала камера спостереження. Видно, що позашляховик міського очільника їде на шаленій швидкості.

Більше подробиць у наступних випусках ТСН.

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Також велика аварія на Хмельниччині - зіткнулись чотири авто. Одразу чотирьох людей забрали до лікарні. Водій фури нібито заснув за кермом.

А у Запорізькій області маршрутка потрапила у ДТП. У автобуса розбиті стекла, пошкоджена передня частина і вивернуте переднє колесо. Відомо, що автобус рухався на Мар'ївку (Запорізький район). У соцмережах повідомляють, що травми отримали 8 пасажирів. За попередньою версією, водієві стало погано за кермом.

А напередодні у чеському місті Плезень автомобіль Audi збив на смерть 15-річну українку. Дитину збили, коли вона наздоганяла трамвай.

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