Меценат, букініст і критик корупції: що відомо про депутата Київради, який попався на мільйонному хабарі

Меценат, букініст і критик корупції: що відомо про депутата Київради, який попався на мільйонному хабарі

Коли депутата заскочили на хабарі, повідомляють ЗМІ, він на авто від детективів НАБУ утік.

Мільйон 260 тисяч гривень: на такому хабарі викрили депутата Київради від "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Відео оборудки надвечір опублікували на сайті НАБУ.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На відео на столі посадовця купюри в доларах і гривнях, загалом нарахували правоохоронці мільйон 260 тисяч гривень.

За даними антикорупційних органів, Трубіцин вимагав хабар від підприємців в обмін на дозвіл вуличної торгівлі в столиці, зокрема, на встановлення МАФів у семи різних точках по Києву. У нього було і п'ять співучасників - директор та двоє заступників одного з комунальних підприємств, а також помічник депутата і ще одна наближена до нього особа.

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«Посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі», - зазначають у відомстві.

Меценат та букініст, а ще засновник благодійного фонду - так Трубіцина два роки тому представили на номінуванні до Київради в партії "Слуга народу". Депутатом він став. А після у Київраді - очолив постійну комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Опікувався долею книжкових ринків у Києві, а ще Трубіцин на брифінгах неодноразово критикував корупцію у міській владі. «В Києві реально сформувався кримінальний прошарок, який реально обслуговує тіньовий ринок для КМДА. Ми щодня надаємо йому відсіч», - заявляв Трубіцин.

Владислава Трубіцина заскочили на хабарі у понад мільйон гривень | Новини України

Прославився депутат і своїм співом на міні концерті після презентації Програми розвитку Києва.

Коли депутата заскочили на хабарі, повідомляють ЗМІ, він на авто від детективів НАБУ утік. Ненадовго, бо уже через кілька годин і Трубіцина, і п'ятьох співучасників затримали.

На скандал уже відреагували і у партії "Слуга народу". «Ми чекаємо на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами. Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою», - зазначила в партії.

Слідчі дії тривають. Між тим детективи НАБУ встановлюють і інші обставини вчинення злочину. Зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетні.

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