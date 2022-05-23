Медведчук втратив підтримку Росії, свідченнями проти Порошенка хоче захиститися - політолог

Кум президента-диктатора Путіна Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати свідчення у справі, зокрема й деталізував роль у ній експрезидента Петра Порошенка.

Вочевидь, депутат зараз почав говорити, аби захистити себе. Адже наразі він втратив політичну підтримку Російської Федерації.

Про це заявив ТСН.ua доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко.

За його словами, наразі політична кон'юнктура кардинально видозмінилася.

"Коли почалося розслідування, то він (Медведчук - Ред.) заявляв, що все це брехня, монтаж тощо. Сьогодні він дещо втратив підтримку Російської Федерації. Росія проігнорувала заклики до обміну. Вочевидь, він зараз буде намагатися співпрацювати, видавати інформацію для того, щоб отримати для себе більш легке покарання. Вочевидь, що він намагається себе таким чином захистити", - наголосив політолог.

Петренко наголошує: хоча свідчення лідера "ОПЗЖ" напряму можуть бути поставлені під сумнів, втім, він володіє тими даними, які можуть бути перевірені і доведені іншими доказами, а не лише його як свідка.

За словами політолога, вже у червні можливий судовий розгляд у цій справі.

"Медведчук є дуже важливим джерелом інформації, яка має бути перевірена правоохоронними органами, які мають наростити фактаж і докази до тих заяв, які він робить. Я впевнений, що вони вже зробили.

Маю надію, що ми будемо бачити нормальний судовий процес і судове рішення. Те, що зараз оприлюднюють слідчі органи, є показовим і кричущим зараз. Рішення суду вкрай важливе. Запит на справедливість в топі перебуває. Це справа честі для українців, влади, правоохоронних органів, щоб все це відкрити, щоб це стало хороших уроком для політиків, які будуть грати проти власної держави і заробляти на цьому кошти", - наголосив Ігор Петренко.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, утік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців за допомогою у розшуку Медведчука.

Крім того, у Віктора Медведчука конфіскували предмети мистецтва та транспортні засоби. Їх згодом реалізують, а гроші перерахують ЗСУ та витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури.

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