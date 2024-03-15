Медичні вагони "Укрзалізниці": який вигляд вони мають і як ними евакуйовують воїнів ЗСУ

Військові кажуть, що їхати в потязі комфортніше, ніж автомобілем.

"Укрзалізниця" вперше показала вагони, які з пасажирських переобладнані на медичні. Рівно два роки тому перші два вагони пішли в рейс. Тоді завантаження поранених забирало до години, тепер же вистачає менше 20 хвилин.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Який вигляд мають медичні вагони

Медичні вагони "Укрзалізниці" обладнані всім необхідним. Таких вагонів існує 62, і 5 із них - реанімаційні. Головний анестезіолог Збройних сил України Олександр Бугай показує, що у вагонах від 5 до 10 ліжок.

В реанімаційному вагоні поміж різноманітного обладнання - дитячі малюнки. Кожне таке ліжко - мініреанімація, ідентична до стаціонарного відділення. Апарат штучної вентиляції легень, монітор пацієнта - все, щоб забезпечити транспортування найважчих поранених.

Медичний вагон "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" евакуйовує пацієнтів зі шпиталів або обласних лікарень з різних міст України. В кожному вагоні - 4 медиків, які ані на хвилину не відходять від поранених. Санітар Вадим каже, військових перевозять здебільшого в тяжких станах. І часто їм потрібна психологічна допомога.

Медичних потягів нині є кілька. Кожен робить за тиждень 2-3 рейси, каже Олександр Бугай. Скільки за два роки повномасштабного вторгнення врятували таких чином військових - не розголошують.

"Потяг набагато комфортніший, ніж машина швидкої допомоги та ті гелікоптери, які ми використовуємо. Бо все дуже залежить від погоди. Туман, дощ і - все, він не приїде, а потяг запланували, і він буде", - каже Олександр Бугай.

Яким чином евакуйовують поранених захисників

Захисник України Василь каже, що його евакуйовували таким самим медичним потягом. Місяць тому він втратив обидві кінцівки в боях поблизу Роботиного на Запоріжжі. Евакуаційним потягом чоловіка доправляли вже з Дніпра до Києва, коли стан Василя стабілізували.

"Привезли до потяга і буквально за півтори хвилини вивезли, поклали в потяг і все. Це буквально всіх за 10-15 хв вже погрузили, все дуже оперативно", - каже Василь.

Медичний вагон

До такої оперативності медики прийшли не одразу. Спочатку розвантаження поранених могло займати до години часу. Нині триває 15 хвилин. До вже 62 вагонів, які курсують, планують найближчим часом запустити ще 8.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 19:00 за 15 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, військовий медик відповів, які поранення найчастіше трапляються на фронті.

Читайте також: