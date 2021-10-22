Медичні заклади в соцмережах рекламують продаж COVID-сертифікатів, - лікар

Лікарнею на Одещині, де пропонували такі послуги, займеться Офіс генпрокурора.

Лікар-анестізіолог Роздільнянської центральної районної лікарні (Одеська область) Іван Черненко заявив, що йому відомо декілька медичних центрів, у яких можна вільно придбати сертифікат про вакцинацію.

Про це медик повідомив 21 жовтня в ефірі програми “Право на владу” на “1+1” .

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“Просто гортаєш стрічку - і будь ласка: телефони, координати, де купити, з ким домовитися. Це взагалі не важко”, - пояснював він.

Раніше Іван Черненко на своїй Facebook сторінці обурився тим, як відверто продають "ковідні" документи у Центрі первинної медико-санітарної допомоги у Білгород-Дністровському і попросив звернути увагу на цю “забігайлівку”.

На це голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зауважив, що з приводу ситуації в цій лікарні в четвер, 21 жовтня, відбулося засідання комісії Одеської обласної ради і справу вирішено передати до Офісу генерального прокурора.

“Уже сьогодні прийнято кадрові рішення саме щодо цієї лікарні. Так само буде відбуватися з кожною лікарнею. Я прошу не замовчувати ці питання. Звертайтесь напряму до комітету, до Нацполіції, якщо знаєте такі випадки”, - закликав народний депутат.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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