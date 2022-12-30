Медицина по-польськи: черга до психіатра на рік та суперсучасне обладнання

Іноді потрапити на конгрес інопланетян простіше ніж до лікаря в Польщі. По суті, черги - це найважливіший мінус місцевої системи охорони здоров'я, адже часом пацієнтам доводиться чекати на планову операцію не один рік. А запис до державного психіатра розписано на місяці вперед. Водночас екстрена допомога надається за лічені хвилини, а лікарні оснащені найсучаснішим обладнанням.

9% зарплати на медицину

Фінансування системи охорони здоров'я у Польщі відбувається за рахунок платників податків. Усі працевлаштовані особи у Польщі, зокрема іноземці, підлягають обов'язковому медичному страхуванню. І щомісяця із заробітної плати застрахованої особи відраховується 9% внесок до Національного Фонду Здоров'я (NFZ), а звідти кошти вже розподіляються регіонами та воєводствами. NFZ укладає договори з медичними установами та забезпечує право отримувати медичну допомогу безкоштовно у будь-якій поліклініці чи лікарні, яка з ними співпрацює. Простіше кажучи, така медична установа має значок NFZ на фасаді. Саме там можуть обслуговатися українці в рамках тимчасового захисту.

7 годин в черзі на лавці з температурою

Коли у Варшаві вперше захворів мій молодший син, і я зрозуміла, що власними силами не обійтися, ми звернулися на SOR до дитячої лікарні (ця спеціальна цілодобова рятувальна установа при лікарні, де нададуть першу допомогу, дадуть подальші призначення та напрямки). Сюди ви можете звернутися самостійно у будь-який час доби, сюди привозить пацієнтів швидка допомога, а далі допомога надається, виходячи з тяжкості стану та черговості. Простими словами, якщо вам відірвало палець і комусь теж відірвало палець, вас обслужать у порядку черги, дотримуючись всіх правил.

Черги тут завжди величезні. Тому з дитиною, яка мала блювоту і високу температуру, ми провели в очікуванні лікаря 7 годин, від 12 ночі до 7 ранку. Сидячи на лавці. Коли нас прийняв лікар, то процес пішов швидше, і через дві години у нас було експертне УЗД, аналіз крові і призначення на крапельницю. Усі лікування в рамках тимчасового захисту ми отримали безкоштовно. Однак повторне звернення загрожує такими ж чергами, тож я задумалася про приватне медичне страхування.

Приватне страхування не для епідемій

У Польщі є мережа клінік, де можна оформити страховку із внеском від 100 до 600 злотих щомісячно. Чим дорожчий пакет, тим більше послуг можна отримати, а в найдорожчих варіантах передбачено виклик лікаря додому, лікування в шпиталі, виклик швидкої допомоги та страхування від нещасного випадку. Порівняно з державним страхуванням це зручно тим, що можна записатися до лікаря досить швидко і не стояти в чергах. Можна здавати аналізи, ходити на приймання до профільних фахівців значно швидше, ніж це було б за NFZ. Однак, на своєму досвіді я зіткнулася з тим, що цей вид страхування не працює в період епідемії. Коли мій старший син захворів на грип і ми намагалися записатися до педіатра з температурою 40, найближчий запис був доступний лише через кілька днів. Нам запропонували приїхати до лікарні та почекати у загальній черзі. Чекаючи в черзі 4 години, ми здали аналізи, сина оглянув педіатр, але місць у лікарні не було. Нам запропонували звернутися на SOR та лягти до державної лікарні на крапельницю, що й так доступно для українців абсолютно безкоштовно.



Тому я можу стверджувати, що хоч цей вид страхування чудово працює, але під час спалаху вірусів ніхто не дасть гарантії, що у приватній лікарні для вас будуть місця.

Втім, медичне страхування в Польщі – це завжди вигідно, адже приватна консультація фахівця коштує від 250 злотих і вище.

Що ще потрібно знати про медицину у Польщі?

У кожній лікарні тут ідеальна чистота, свіжий ремонт, жодних облізлих стін, старих ліжок, страшних умивальників.

Дуже спокійний персонал та лікарі, які чудово знають англійську мову.

Система ведення обліку пацієнта комп'ютеризована та доступна за номером PESEL. Вона є в єдиній основі доступу, і кожен лікар може її бачити.

Отримати рецепт на препарат тут можна платно за номером PESEL за 15 хвилин та 59 злотих.

На відміну від українських колег, лікарі не дають номер свого мобільного, і критикувати призначення лікаря тут фактично неможливо.

В Польщі найгучніші сирени швидкої допомоги в Європі, вона приїжджає за 5-7 хвилин. Привід для виклику має бути найвагомішим, інакше можна отримати штраф у €400. Висока температура у дитини не є приводом для виклику бригади.

Пацієнт має право не тільки вибрати лікаря, але й відмовитися від отримання інформації про стан свого здоров'я, якщо вона порушує його моральний стан.

Заборона абортів та абортивних препаратів. Наприклад, зовсім недавно у Варшаві покарали дівчину, яка дала своїй подрузі пігулки "Постинор". Це гормональний препарат є засобом екстреної контрацепції та вільно продається в Україні.

Великі черги обумовлені нестачею персоналу, адже польські лікарі часто їдуть до Німеччини, де вище зарплата.

Поляки часто їздять лікувати зуби та ставити вініри, зубні імпланти в Україну, і деяких не лякає навіть війна. У Польщі така послуга значно дорожча, а в рамках державної медицини на чергу можна чекати від місяця до кількох років.

Смачна різноманітна їжа в будь-якій лікарні та гарна постільна білизна.

Дитині з аутизмом тут належить спеціальна освіта, але оформити офіційний діагноз займає багато часу. Наприклад, на приймання державного психіатра можна чекати до року. Після цього потрібно звернутися до педагогічно-психологічної порадні, пройти психолога та логопеда, та отримати рішення про необхідність спеціальної освіти.

Автор: Юлія Ладнова

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як орендувати квартиру у Польщі, в яких містах дешевше житло і скільки доведеться заплатити за комунальні послуги.

Читайте також: