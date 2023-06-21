Медики у Дніпрі фіксують все більше нових травм у бійців із передової: з чим це пов’язано

У лікарнях Дніпра більшає поранених від протипіхотних мін. Медики кажуть, що останнім часом зросла кількість захисників, що мають украй складні ушкодження ніг. Їх доправляють не лише зі Сходу, а й із Південного напрямку. Почастішали й ампутації, та лікарі роблять усе можливе, аби повернути воїнів до повноцінного життя, йдеться в ТСН.

30-річного Максима серед ночі з Бахмутського напрямку доправили до Дніпра з тяжким пораненням обох ніг. “Це тяжка травма з тяжкими наслідками. Одна п’ятка поламана - це тяжка травма, а в нього травмовані обидві ступні”, - кажуть медики.

Під пекельним вогнем росіян виконував завдання, розповідає Максим. Та окрім обстрілів, ще й земля там просто нашпигована ворожими мінами. Першим поранення дістав побратим, його виносили, аби врятувати, та раптом вибух. “Чоловік, у нього ногу відірвало ліву. Почали його нести. Я його заспокоював. Він каже: болить. Кажу: все буде добре. Бігли, бігли метрів двісті. Я чую: щось клацнуло і вибух. Я упав одразу, за метр наступна була. Хто б далі пройшов - розірвалася б друга”,- розповідає боєць.

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Їх обох вдалося врятувати. Максима саме готують до складної операції. Лікарі визнають, останнім часом побільшало саме таких поранень. “Раніше це були вибухові травми - так звані, ті, які прилетіли, з мінометів. Зараз дуже багато з’явилося хворих, які саме на протипіхотні міни наступили. Дуже багато з’явилось пацієнтів з ампутаціями кінцівок”, - констатують медики.

Вони додають, що роблять усе, аби кінцівки воїнам рятувати. Якщо це геть неможливо, проводять спеціальні операції, що вимагають ювелірної точності, аби далі вони не страждали від фантомного болю та могли користуватись протезами. “Хлопці надходять дуже вмотивовані. Вони не втрачають надій ані на подальше життя, ані на якість цього життя. І дехто навіть бажає повернутися і до своїх трудових, і до військових обов’язків”,- кажуть в лікарні.

Що вдасться стати на ноги сподівається і Максим. До війська був залізничником. На нього вдома на Житомирщині чекає родина, донечці щойно виповнився місяць.

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