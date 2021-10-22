Медик у Києві налагодив продаж фальшивих ПЛР-тестів: йому загрожує 8 років за ґратами

Медик у Києві налагодив продаж фальшивих ПЛР-тестів: йому загрожує 8 років за ґратами

Охочих купити фейковий тест, замість здати справжній, не бракувало.

Лабораторію з видачі фальшивих ПЛР-тестів на коронавірус викрили у Києві.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Злочинну схему організував лікар. Йому допомагали три медсестри, які не брали у клієнтів аналізів, а лише вносили неправдиві дані про їхній негативний результат.

Охочих купити фейковий тест, замість здати справжній, не бракувало. Медпрацівникам висунуто підозру у шахрайстві, їм загрожує до 8 років в’язниці.

«Ціна послуги від 750 до 1500 грн за неправдивий сертифікат. В день за цією послугою звертались до 5 осіб», - повідомили в поліції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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