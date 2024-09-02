“Медикам байдуже на поранених”: військовий лікар розповів про відношення до бійців

Можливо, якісь поодинокі випадки можуть бути, коли медикам байдуже на поранених. Це або вигорання внутрішнє людини, або ще щось. Я не бачив груп людей, чи стабілізації пунктів, чи передових хірургічних груп, де би люди виконували свою роботу без небажання.

Про це розповів лікар, який курує медициною східного напрямку фронту, підполковник Роман Кузін в ексклюзивному інтервʼю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

За його словами, медики цілодобово сім днів на тиждень просинаються, щойно з’являється перший пацієнт.

“Щоб сказати, що в нас там присутнє якесь вигоряння… Нам є з чим порівняти. Ми бачимо, кому важче чи лікарю, чи медичній сестрі, у порівнянні з бійцем немає на що жалітися. Тому що ми все рівно, ну десь на якомусь ліжечку будемо ночувати. Якщо це передова хірургічна група, то ти будеш спати на ліжку під ковдрою, яка б вона там не була. Але ти ж не в окопі спиш. І всі чітко розуміють, що ми зобов'язані перед солдатом, перед тим, хто нас захищає, перед тим військовослужбовцем, який перебуває попереду нас. Ну і плюс якийсь такий невідомий мені мотиваційний фактор, що заставляє так людей реагувати”, — розповів Роман Кузін.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Я бачив ТАКЕ, чого не бачили МІЛЬЙОНИ! ЛІКАР, що вивозив поранених, РОЗПОВІВ ВСЕ!

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