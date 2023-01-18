Медикаментозний сон через опіки й переляки: мами і лікарі про стан дітей, які пережили трагедію в Броварах

Поранених в авіатрощі у Броварах рятували у двох лікарнях.

Після падіння гелікоптера 30 людей опинилися в лікарнях, 5 - залишаються в тяжкому стані в реанімації - це 3 дітей та 2 дорослих, вони мають глибокі опіки. Їм надавали першу медичну допомогу у Броварській лікарні, йдеться в ТСН.

Частину потерпілих відвезли до опікового центру в Києві, серед них і дорослі, і діти. У них опіки різного ступеня.

10 пацієнтів зараз в опіковому центрі столиці, прогнози у лікарів щодо них обнадійливі. “Усі пацієнти не вкрай тяжкі, всі у свідомості. Всі на самостійному диханні. Контактні. Оглянуті всіма нашими спеціалістами. З ними працюють і психологи”, - розповідають медики.

Тут перебувають і родині госпіталізованих, вони у пригніченому стані, не можуть оговтатися від трагедії. Серед них і один чоловік, у якого тут опинилися одразу і дитина, і дружина.

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Також прийшов чоловік, який не може розшукати дружину Тетяну. Вона вона вийшла із садочка, про це розповіла батькові дитина, яка під час події, на щастя, не постраждала. “Телефони мовчать. Вдома нема, ніде нема. З-під завалів впізнати тіла нереально. Був і у Броварах, у лікарні. Тоді слухи пішли, що повезли сюди деяких людей. Приїхав сюди - тут теж немає”, - каже чоловік.

Перші постраждалі до Броварської лікарні почали надходити близько 9:00. Загалом це 23 людей - серед них дорослі й діти. Частину з них привозили машини швидкої допомоги, частина добиралася сама на своїх автівках з опіками в обгорілому одязі. Тут їм надавали першу медичну допомогу.

Ганну застабілізували і перевозять до опікового центру - у неї обгоріла спина, але найбільше постраждало обличчя. Вона щойно відвела 4-річного сина Артема до садка і поверталася додому. “Я відходила від садочка якраз, як вертоліт летить в мене”, - пригадує жінка.

4-річний Артем не постраждав. “Їх перекидали через паркан у бік церкви, і в церкві ми вже знайшли дитину”, - кажуть рідні.

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В цій лікарні допомогу надавали 13 дорослим і 10 дітям. “Постраждала рука - різана рана, зараз зашили, обгоріла чолка і брови, дуже сильно наляканий”, - розповідає мама одного з постраждалих 6-річних малюків.

На його очах руйнувалися стіни і обвалився дах. Максим настільки наляканий, що мама за його психологічний стан переживає більше, ніж за поранення.

Двоє дорослих і троє дітей у тяжкому стані. Вони одразу потрапили до реанімації, і тільки коли минула небезпека для життя, їх почали транспортувати далі.

Одного 6-річного хлопчика ввели в медикаментозний сон, у нього обгоріли обличчя, шия, руки, ноги. Вони з мамою лише прийшли до садочка. Минуло буквально кілька хвилин і пролунав вибух.

Діана відвела Ванесу на 7:30, завезла старшу доньку до школи. Щойно повернулася додому, з 14 поверху побачили зарево. “Я подумала, що то був дрон. Прибігла туда, садочок горить. Бачу, що капець”, - розповідає очевидиця.

Ванессу врятувала вихователька. Персонал садочка миттєво відчинив вікно на першому поверсі, і дітей почали пересаджувати за вікно. Так з групи вихователька з нянею врятували 10 дітей, хоча приміщення вже палало. “В моїй групі через вікно діставали дітей без взуття, без нічого, вихователька до себе додому відвела”, - розповідає мама дитини.

Вже вдома у виховательки мама забрала Ванессу і вони поїхали до лікарні. У Ванесси термічні опіки на обличчі, але вони неглибокі. Дівчинка з батьками і сестрою збираються сьогодні залишити лікарню і поїхати додому.

“На другому поверсі там поверха вже немає, на другому пробило гвинтокрилом дах. Група, яка над нами, її немає”, - кажуть працівники.

Після проведення ідентифікації в ДСНС уточнили, що серед загиблих - одна дитина. Троє залишаються у важкому стані.

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