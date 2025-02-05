Медики б'ють на сполох через небезпечну хворобу в Україні: активно поширюється під час війни

В Україні фіксують все більше випадків онкології. Медики закликають пацієнтів одразу звертатись до фахівців, щоб вчасно виявити пухлину.

В Україні щороку діагностують понад 100 тисяч нових випадків раку. У жінок найчастіше виявляють рак молочної залози та шийки матки. У чоловіків - легень та простати. Поширеними незалежно від статі є також колоректальний та рак шкіри.

Серед причин розвитку недуги - спадковість, шкідливі звички, погана екологія та стреси, яких ми особливо під час повномасштабної війни зазнаємо щодня. Тож фахівці радять не зволікати з візитом до медиків. Але до смерті можуть призвести навіть доброякісні новоутворення. Зокрема, якщо це стосується пухлин головного мозку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Олександру - 37 років. Він завжди пишався тим, що веде здоровий та активний спосіб життя. Тож, коли дізнався про пухлину головного мозку - довго не міг повірити. Перші симптоми, як оніміння руки, став помічати близько року тому. А у грудні Олександру стало зле просто за кермом. І якби не дружина могли б потрапити в аварію.

Остаточний діагноз Олександру, котрий мешкає на Полтавщині, встановили уже у столиці. І нещодавно прооперували в Інституті нейрохірургії імені академіка Ромоданова.

Олександр

Чому з'являються пухлини: серед причин лікарі називають - генетику, погіршення екології, зниження імунітету і пережитий стрес. І дуже важливо прислухатися до свого організму

"Такі симптоми, та ж сама перевтома, головний біль. Тобто, якщо він періодичний і повторюється, слабкість і затерпання в руках, в ногах. Якісь запаморочення незрозумілі - варто все ж таки звернутися до лікарів", - каже лікар-нейрохірург Інституту нейрохірургії імені Академіка А.П Ромоданова Антон Дубровка.

Все частіше із подібними скаргами до лікарів звертаються військові. Бо надмірні фізичні та емоційні навантаження і травми призводять до того, що хвороби, які у цивільному житті, могли б проявитися пізніше, на фронті раптом починають прогресувати.

Так, на операційний стіл потрапив 44-річний учасник бойових дій. Команду медиків очолює заввідділення Інституту нейрохіріргії Володимир Федірко. Каже, це той випадок, коли пухлина почала проявляти себе на тлі навантажень та контузії. Утворення доброякісне. Але це не значить, що безпечне. Адже може розростися і призвести навіть до смерті пацієнта.

Як важливо вчасно виявити проблему - на власному досвіді переконалася і пані Олена з Дніпра Проблеми зі здоров'ям у неї з'явилися приблизно рік тому. Олена ходила у рідному місті по лікарях, але їй спочатку встановили хибний діагноз. Допомогти змогли вже у столиці.

Помилкові діагнози, як у випадку Олени, недоступність якісної медицини для мешканців віддалених міст чи сіл, недообстеження. Або й взагалі - байдуже ставлення до свого здоров'я, призводить до того, що люди починають отримувати фахову допомогу, коли вже надто пізно. Особливо, якщо новоутворення - злоякісні. Бо вони агресивні та швидко ростуть. Серед оперованих пацієнтів, каже Володимир Федірко, у них майже чверть зі злоякісними пухлинами.

Володимир Федірко

Операцію військовому в інституті нейрохірургії проводили близько 7 годин. Медики сподіваються: у нього все буде добре. А от Олександр з Полтавщини - вже готується до виписки. Попереду у нього ще променева терапія. Якнайшвидше додому у Дніпро хоче повернутися і Олена, яка кілька місяців тому вдруге стала бабусею.

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