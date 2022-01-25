Медики Київської лікарні швидкої допомоги вийшли на страйк через невиплат зарплат

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Медсестри та санітарки жаліються, не отримували грошей вже майже три місяці.

Виплатити заборгованість із заробітної платні вимагають медичні працівники Київської лікарні швидкої допомоги.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Близько сотні людей сьогодні вийшли під стіни медичного закладу. Здебільшого це молодший медперсонал. Медсестри та санітарки жаліються, не отримували грошей вже майже три місяці.

До мітингувальників вийшов директор. За його словами заборгованість виникла через нестачу грошей, які за договором лікарні перераховує Національна служба здоров’я України. Наразі ця заборгованість склала майже 13 млн гривень.

Своєю чергою в НСЗУ заявили, що повністю розрахувались із закладом за 21 рік згідно із договором. «Ми сплатили закладу понад 226 млн гривень, плюс за надані послуги за пріоритетними напрямками, в кінці грудня вони отримали звіт від нас на 2,3 млн гривень - це вже в січні місяці», - заявила заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко.

Якщо найближчим часом медикам не виплатять зарплату, кажуть, вони продовжать страйкувати.

«У нас не платят зарплату - за грудень, за листопад і авансу зараз у січні ми теж не отримали», - каже медична сестра Тетяна.

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