Медики не отримали обіцяне підвищення зарплати від 1 лютого: що кажуть у НСЗУ та МОЗ

У медзакладах є час до 7 лютого, аби лікарі та медсестри таки побачили на своїх рахунках підвищену зарплатню.
Сьогодні, 1 лютого, медики мали отримати підвищену зарплатню за січень. Указом президента "мінімалка" для лікаря має становити 20 тис. гривень, медсестри – 13,5 тис. гривень. Однак у багатьох лікарнях не одержали взагалі жодної платні. Головні лікарі переконують, що їхні рахунки порожні, і вони не знають свій бюджет на наступний рік. А щоби виплатити підвищену зарплатню, їм доведеться звільняти персонал, економити на закупівлях ліків або скорочувати медикам робочий графік.
Чи отримають лікарі обіцяне підвищення – у сюжеті ТСН.19:30.
Хірург міської лікарні Ніжина Володимир Мороз, який вчився 13 років в медучилищі, інституті, інтернатура і має вже 8 років стажу, готовий говорити про роботу годинами, але про зарплату просить не питати. У хірурга двоє дітей і дружина в декреті. Щоб виживати хірург, бере нічні чергування - 8 ночей на місяць він проводить на роботі, це додатково пів ставки. Сьогодні Володимир мав додому принести збільшену зарплатню, але він принесе взагалі нічого. Щоб виплатити зарплатню за січень, в Ніжинській міській лікарні немає грошей.
Головний лікар переконує: Національна служба здоров'я не підписала з лікарнею контракти на медичні послуги, а саме з цих виплат формується бюджет лікарень. Після підписання лікарня за своїми пакетами чекає від НСЗУ 150 мільйонів гривень на рік. А щоб заплатити підвищену мінімалку в місяць треба 15-16 мільйонів, а на 180 - 190 мільйонів гривень.
По Україні приблизно 2 тисяч 200 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу, досі не мають угод з НСЗУ. Тут кажуть: це штатна ситуація. Угоди будуть підписані - на це треба час. А завдяки збільшеним тарифам на медичні послуги, у лікарень будуть ресурси, щоб підняти зарплати. В НСЗУ розповідають: в системі на 34 мільярди стало більше коштів.
Тетяна Бойко, як приклад, наводить 160 лікарень, які не чекають, коли почне діяти указ президента. Там вже збільшили оплату лікарям понад 20 тисяч. Однак це лише 5% закладів, які працюють в Україні. При цьому вона переконує, що не знає, якій кількості лікарень не вистачить грошей, аби підняти "мінімалку".
За неофіційними даними, таких неспроможних медичних закладів в Україні пів тисячі. І хоча ні в НСЗУ, ні в МОЗ - це офіційно не визнають, однак міністерство готує механізм, аби дофінансовувати тим заклади, де не вистачить грошей, щоб виплачувати лікарям і медсестрам підвищену зарплатню.
У медзакладах є час до 7 лютого, аби лікарі таки побачили на своїх рахунках зарплатню у 20 тисяч гривень та медсестри – 13 500 тисяч гривень.
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