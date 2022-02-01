Медики не отримали обіцяне підвищення зарплати від 1 лютого: що кажуть у НСЗУ та МОЗ

Медики не отримали обіцяне підвищення зарплати від 1 лютого: що кажуть у НСЗУ та МОЗ

У медзакладах є час до 7 лютого, аби лікарі та медсестри таки побачили на своїх рахунках підвищену зарплатню.

Сьогодні, 1 лютого, медики мали отримати підвищену зарплатню за січень. Указом президента "мінімалка" для лікаря має становити 20 тис. гривень, медсестри – 13,5 тис. гривень. Однак у багатьох лікарнях не одержали взагалі жодної платні. Головні лікарі переконують, що їхні рахунки порожні, і вони не знають свій бюджет на наступний рік. А щоби виплатити підвищену зарплатню, їм доведеться звільняти персонал, економити на закупівлях ліків або скорочувати медикам робочий графік.

Чи отримають лікарі обіцяне підвищення – у сюжеті ТСН.19:30.

Хірург міської лікарні Ніжина Володимир Мороз, який вчився 13 років в медучилищі, інституті, інтернатура і має вже 8 років стажу, готовий говорити про роботу годинами, але про зарплату просить не питати. У хірурга двоє дітей і дружина в декреті. Щоб виживати хірург, бере нічні чергування - 8 ночей на місяць він проводить на роботі, це додатково пів ставки. Сьогодні Володимир мав додому принести збільшену зарплатню, але він принесе взагалі нічого. Щоб виплатити зарплатню за січень, в Ніжинській міській лікарні немає грошей.

Головний лікар переконує: Національна служба здоров'я не підписала з лікарнею контракти на медичні послуги, а саме з цих виплат формується бюджет лікарень. Після підписання лікарня за своїми пакетами чекає від НСЗУ 150 мільйонів гривень на рік. А щоб заплатити підвищену мінімалку в місяць треба 15-16 мільйонів, а на 180 - 190 мільйонів гривень.

По Україні приблизно 2 тисяч 200 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу, досі не мають угод з НСЗУ. Тут кажуть: це штатна ситуація. Угоди будуть підписані - на це треба час. А завдяки збільшеним тарифам на медичні послуги, у лікарень будуть ресурси, щоб підняти зарплати. В НСЗУ розповідають: в системі на 34 мільярди стало більше коштів.

Зарплата медиків: чи отримають лікарі обіцяне підвищення | Новини України

Тетяна Бойко, як приклад, наводить 160 лікарень, які не чекають, коли почне діяти указ президента. Там вже збільшили оплату лікарям понад 20 тисяч. Однак це лише 5% закладів, які працюють в Україні. При цьому вона переконує, що не знає, якій кількості лікарень не вистачить грошей, аби підняти "мінімалку".

За неофіційними даними, таких неспроможних медичних закладів в Україні пів тисячі. І хоча ні в НСЗУ, ні в МОЗ - це офіційно не визнають, однак міністерство готує механізм, аби дофінансовувати тим заклади, де не вистачить грошей, щоб виплачувати лікарям і медсестрам підвищену зарплатню.

У медзакладах є час до 7 лютого, аби лікарі таки побачили на своїх рахунках зарплатню у 20 тисяч гривень та медсестри – 13 500 тисяч гривень.

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Автори: Ірина Маркевич Тетяна Демух Володимир Черенков та Андрій Романок