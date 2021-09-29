Медики розповіли про стан малюків з дитбудинку у Луцьку, які підхопили коронавірус

Медики розповіли про стан малюків з дитбудинку у Луцьку, які підхопили коронавірус

Захворіли також 5 осіб з персоналу.

Спалах коронавірусу у дитячому будинку у Луцьку. Там захворіла половина вихованців.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Сімнадцятьох дітей та виховательку доправили до інфекційної лікарні. Їхній стан, за словами медиків, задовільний. Двом госпіталізованим – менше року, решті хворих – до трьох.

Коронавірус загалом підтвердили у п’яти працівників закладу. Усі вони не були щеплені від коронавірусу. Це няні та вихователі, наразі вони лікуються вдома. «Стан дітей стабільний, без погіршення. Залишаються в когось в більше, в когось менше прояви ГРВІ, тобто нежить, покашлювання, температури немає ні в кого», - повідомляє завідувачка відділення Волинської обласної інфекційної лікарні Ірина Капустіна.

Перший випадок коронавірусу в однієї з працівниць дитбудинку виявили ще наприкінці минулого тижня. Після того почали масово тестувати всіх: і дорослих, і дітей. Усього у дитбудинку вакциновано менше половини працівників.

«Люди, в яких негативний ПЛР-тест, зараз проходять вакцинацію. Я думаю, що до кінця тижня ми досягнемо навіть 80 відсотків. Захворіли люди, які не були вакциновані», - запевняє в.о.директора Волинського спеціалізованого будинку дитини Віктор Максимюк.

Новини України: спалах коронавірусу в дитбудинку Луцьку – 18 осіб доправили до інфекційної лікарні

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Вчені прогнозують понад 10 тисяч випадків інфікування на день вже найближчим часом.

Також додають, що кожен третій перехворілий коронавірусом може відчувати принаймні один симптом "тривалого COVID-19". У групі ризику насамперед жінки і госпіталізовані пацієнти.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання