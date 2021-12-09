Медики розповіли про стан пасажирів, які вижили у аварії маршрутки із легковиком у Тернопільській області

Напередодні до лікарні потрапили 7 людей, але двох врятувати не вдалося.

Двоє людей померли у лікарні після зіткнення рейсового мікроавтобуса та легковика на Тернопільщині. Ще троє залишаються під наглядом медиків.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

ДТП сталася напередодні ввечері, коли бусик, який прямував з Тернополя до Кременця, не розминувся з "Фольксваґеном". В результаті аварії травмувалися дев'ятеро людей, сімох з них шпиталізували з різними травмами до міської лікарні швидкої допомоги. Двоє - водій та пасажирка мікроавтобуса - були найтяжчі і медикам не вдалося їх врятувати. Двох людей медики відпустили додому.

І нині під наглядом лікарів залишаються троє травмованих - це три жінки - дві пасажирки автобуса і пасажирка авто. Усі троє у стабільно тяжкому стані, за словами медиків, в них множинні травми, але загроза життю минувала.

ДТП сталося біля села Лозова, рейсовий автобус прямував із Тернополя у Кременець. І з легковиком зіштовхнувся лобом у лоб. До цього часу навіть попередньо поліцейські не можуть сказати, хто саме виїхав на зустрічну та спровокував аварію, чи то водій буса, чи то легковика. Адже свідчення пасажирів різняться - одні кажуть легковик виїхав на зустрічну, інші - навпаки, твердять, що автобус.

Загалом у пасажирському бусі їхало восьмеро пасажирів. Головний удар прийшовся на водія та пасажирів на передніх сидіннях.

Водій легкового авто вижив. Більше того, зазнав лише незначних трав і не був шпиталізований. Уже відомо, що обидва водії були тверезі. А мікроавтобус був переобладнаний із вантажного на пасажирський.

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