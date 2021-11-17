Медики розповіли про стан покинутого на сходах коледжу у Львівській області немовляти

Медики розповіли про стан покинутого на сходах коледжу у Львівській області немовляти

Дівчинка надійшла до лікарні із температурою 34 градуси.

На Львівщині розшукують матір, яка покинула новонароджене немовля на сходах коледжу у Новому Роздолі. Дівчинку, загорнуту у хустину, уранці знайшов охоронець навчального закладу. І одразу ж покликав на допомогу працівниць коледжу.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Голосиста, а основне - здорова, їй лише друга доба від народження. І це диво, що її не довелось рятувати від переохолодження, кажуть медики. Загорнуте в одну хустину немовля знайшли на бетонних сходах коледжу. «Прибирала я, в кінець пішла пляшки збирати, лежав клумачок і був накритий. Я думала, що це якась кішка або собака», - каже прибиральниця Ганна.

Панні Ганна гукнула охоронця, аби той глянув, що у клунку. Коли пан Михайло розгорнув хустину - отетерів. «Я відвертаю, а то дитя. Аж мною підкинуло догори. Швидко усередину побіг за ними, сказав беріть шарфики, що маєте і побігли сюди, взяли дитину», - розповідає охоронець коледжу Михайло.

То був морозний ранок, скільки на холодних сходах пролежало немовля, працівники коледжу не знали. Доки одні викликали швидку, інші кинулись відігрівати дитину.

«Взяли светри, бо не мали в що вкутати, дитина голенька майже, лежала на бетоні в хустці. І занесли туди, наші бухгалтера кажуть, ходіть до нас, в нас тепліше», - розповідають працівники.

Біля обігрівача і тримали новонароджену дівчинку до приїзду медиків. Малечу забрали на обстеження у дитячу лікарню.

Дитина хіба що трохи змерзла, але життю загрози немає, кажуть лікарі. «До нас в установу привезли орієнтовно до години часу від народження, судячи з того, яке воно було - мокра, свіжа кров. Температура дитини була 34,3, але активне, кричало, рожеве», - каже завідувачка пологовим відділенням Галина Лесюк.

Нині поліція розшукує матір дитини. За те, що залишила маля в небезпеці, жінці загрожує 3 роки за ґратами. Слідчі просять відгукнутися усіх, хто має будь-яку корисну інформацію.

«Проводилися поквартирні обходи в найближчих будинках, перевіряються аптеки. Окрім цього встановлені жінки, які є на обліку, всі були перевірені. Напевно вона десь поблизу родила і перше було куди принести, там нелюдне місце, і все лишила», - повідомляють в поліції.

Тим часом долею малечі перейнялося чи не все місто. «Несуть дуже багато - памперси, серветки, вологі, сухі, одягу дуже багато, дуже всім дякуємо і вже навіть не потрібно», - каже дитяча медсестра.

«Був телефонний дзвінок, люди запитували, як можна бути першими на усиновлення», - додає завідувачка.

Як почувається немовля, яке покинули на сходах коледжу у Новому Роздолі | Новини України

У лікарню до дитини навідується і охоронець, що знайшов її. Навіть ім’я малечі дав – Ганночка.

Це не перша підкинута в Новому Роздолі дитина. Три роки тому новонароджену дівчинку знайшли біля дверей квартири у багатоповерхівці. Малечу вдочерили. Нині, сподіваються медики, в дитини теж швидко з’являться прийомні батьки. Якщо, звісно, мати не повернеться за нею.

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