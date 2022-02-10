Медики розповіли про стан робітника, який випав із автовишки після зіткнення із вантажівкою у Дніпрі

Медики розповіли про стан робітника, який випав із автовишки після зіткнення із вантажівкою у Дніпрі

Поліція опитала 32-річного водія вантажівки, що зачепив автовишку.

Ледь не закінчилась трагедією аварія у Дніпрі - там вантажівка зачепила вишку комунальної машини, двоє людей випали з кошика. Цей момент зафіксували камери спостереження.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

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На кадрах, які можуть шокувати, зафіксовано, як набережною їде вантажівка. Біля узбіччя стоїть вишка комунальників, що якраз міняли світильники на стовпах. Вантажівка штовхає вишку з людьми. Вони випадають з десятиметрової висоти. Одного врятував пасок безпеки. А от інший - впав просто на землю. Зараз 38-річний чоловік живий, проте в тяжкому стані в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Його колега - старший на два роки - відбувся забиттям та сильним переляком.

Керівник приватної компанії, що виконувала заміну світильників на замовлення міськсвітла, вже заявив, пасок у більш постраждалого робітника був, але не витримав стрімкого поштовху. Сам постраждалий не в змозі давати пояснення нині. Він досі непритомний.

«Черепно-мозкова травма, забій головного мозку, численні переломи кісток лицевого скелету, перелом кісток передпліччя, зап’ястка, надколінника, кісток обох стоп», - каявляють в лікарні.

Поліція опитала 32-річного водія вантажівки, що зачепив автовишку. Копи кажуть, він за кермом був тверезий. Ймовірно, не врахував габарити кузова, бо саме ним, а не кабіною, врізався у вишку. Поліція каже, усі потрібні попереджувальні знаки про роботи комунальників на дорозі були.

Новини Дніпра: комунальники випали з кошика – в якому стані постраждалі та які причини аварії

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