Медики розповіли, як вдалось уникнути великих жертв в "Охматдиті": подробиці цинічного ракетного удару РФ

У лікарні щороку надають 270 тисяч консультацій, приймають 20 тисяч пацієнтів і роблять 10 тисяч операцій.

"Охматдит" наразі приймає та допомагає недужим діткам. До прикладу, уже вдалося запустити центр крові і тут чекають на донорів. Працює і відділення радіології.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Чи відбудують "Охматдит"

Що ж до відновлення загалом уже відомо - щонайменше два корпуси знесуть. Натомість, зведуть інший - запевняє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відбудують і новий, де до російського теракту життя дітей рятували у надсучасних операційних. Хто візьметься за проєкт - мають визначити наступного тижня. За попередніми оцінками, росіяни пошкодили або знищили обладнання на майже 400 мільйонів гривень. Загалом на відновлення "Охматдиту" вже є 800 мільйонів. І за необхідності держава додасть іще. Частина батьків дітей, котрі тут перебували до обстрілу, хоче вивезти їх на подальше лікування закордон. Відповідних заяв - нині 16.

Історія "Охматдиту"

Найбільша дитяча лікарня України. Назву, якої знає кожен і вже давно не розшифровує. "Охматдит" - скорочено від "охорона материнства та дитинства". Лікарня, де завжди були передові технології і рятували дітей.

130 років тому на кошти мецената Миколи Терещенка спочатку закладають лікарню. Безкоштовну для чорноробів та незаможних людей. За перший рік там прийняли півтисячі хворих. Дитячою лікарнею "Охматдит" стає у 1929 році. Одне з найстарших відділень - саме те, в яке прилетіла російська ракета. Тут була токсикологія та відділення діалізу.

Люди розбирають завали дитячої лікарні

Історія Антона, якого врятували у розбомбленому відділенні

ТСН з Антоном познайомилася саме у цьому відділенні. Він жив тут з мамою упродовж кількох років. Жив, бо потребував постійного діалізу і чекав на пересадку. І коли на місце непрацюючої нирки Антону пересадили дві маленькі донорські, звичайно, усі говорили про диво. А лікар Олег Годик не приховував, що пишається роботою своєї команди.

Дітей встигли завести до укриття

Саме Олега Годика ТСН зустріла серед перших на руїнах діалізного відділення - у той момент було незрозуміло, що з дітьми, які чекали на пересадку. Згодом з'ясували - діти в укритті. Їх встигли вивести. Але лікарка-нефрологиня, яка пішла перевірити, чи ніхто раптом не лишився у небезпеці - загинула.

Загибла лікарка

Генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір ще раз усвідомив - великої кількості жертв вдалося уникнути тільки завдяки реакції на сигнал повітряної тривоги.

"Якщо б я проігнорував тривогу і був в кабінеті, можливо і б не міг з вами розмовляти. Не ігнорувати тривоги - це правило тут не порушують з лютого 22-го. Тоді діти переїхали в підвали і часто лишалися там. Ще в лютому я був готовий до того що нам прилетить. І це були вибухи над нами збивали, біля нас падало, лікарня була в уламках. Тобто морально всі люди були готові до того, що може прилетіти, можливо це врятувало людей", - каже він.

З Андрієм Висоцьким - дитячим анестезіологом, ТСН знайома вже понад 10 років. Зараз він завідувач відділення інтенсивної терапії

"На момент події було 6 дітей різного ступеню важкості від тих, хто готовився на виписку до тих, які потребують інтенсивної терапії. Тут можна тільки подякувати колегам, тому що ти завжди покладаєшся вперше на знайомих", - каже він.

На початку повномасштабного вторгнення саме Андрій став координатором так званого сортувального відділення. Відтоді більше часу треба бути на роботі, а його маленька донька їздить до батька на роботу, щоб його побачити.

Наслідки обстрілу дитячої лікарні. Фото Олега Голубченка

Історії медиків, які були у лікарні під час ракетного удару

У перші ж хвилини на допомогу прибігли звичайні перехожі, що були поруч. Потім з'їжджалилися волонтери з різних районів і навіть міст. Тут не було зайвих рук. У перші ж години - великі компанії публічно робили великі внески, аби показати - лікарня не залишиться сама.

Адже це сотні мільйонів гривень - оцінює збитки медичний директор Сергій Чернишук. І дивується, як він сам досі живий.

"Коли почалася, я взагалі був в невеличкому парку, який між адміністративним корпусом і тим корпусом, куди влучила ракета", - каже медик.

Анастасія Маеррамова - начальниця пресслужби лікарні "Охматдит". ЇЇ команді того дня довелося робити все, аби цей безпрецедентний злочин побачив світ.

"Всі налякані, всі плакали, і дітки. Ви бачили, що онкологічні пацієнти сиділи просто неба під крапельницями, бо їх відділення розбомблено", - каже вона.

Фото знищеної лікарні облетіли сторінки світових ЗМІ. На них скривавлена спина - це поранений лікар Олег Голубченко, який розбирав завали.

Щороку у лікарні надають 270 тисяч консультацій, приймають 20 тисяч пацієнтів і роблять 10 тисяч операцій. Після російського теракту, більшість дітей перевели в інші лікарні. В "Охматдиті" продовжують наводити лад, щоб якнайшвидше всі повернулися.

Лікар Олег Голубченко з колегою / Фото: соцмережі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 20:00 12 липня. Росіяни скидають півтонні бомби на Донеччині. Наслідки ударів по Києву

Читайте також: