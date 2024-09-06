Медики танцювали на столах: скандал у Рівному отримав несподіване продовження

У Рівному скандал з медиками протипухлинного центру набирає обертів. Відео, як лікарі після наукової конференції влаштували собі фуршет з веселощами потрапило в інтернет і викликало хвилю обурення. Одразу відреагували і чиновники. Тепер з'ясовують чи бува не за державні гроші так резонансно погуляли медики.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

У Рівному місцеві медики після наукової конференції влаштували гучні гуляння із танцями на столах. Жителі Рівного одразу спалахнули обуренням через цей інцидент.

"Ми маємо пам'ятати де ми живемо, в який час", - каже рівненська журналістка Ольга Підгорецька.

Саме рівненська журналістка Ольга Підгородецька і виклала ці кадри до соцмережі. Сама була приголомшена побаченим.

Ольга Підгородецька

"Відео я отримала від свого джерела і він був обурений від тої ситуації, яка відбувалася на цій фуршетній частині після конференції", - каже вона.

Відзняте стало вірусним. Його активно почали коментувати. Хтось медиків засуджував, хтось захищав, що мають право на відпочинок, адже робота у них надскладна. Побачили кадри і у військовій адміністрації.

"Не в період війни мають бути такі публічні відпочинки людей, які працюють на державних посадах", - каже голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Керівника протипухлинного центру Григорія Максим'яка покликали на розмову. Той заявив, що бере на себе відповідальність та звільняється разом із 4 заступниками.

Нині вже ексдиректора центру в кабінеті не застати. Не легко знайти і тих працівників медзакладу які відвідували фуршет.

На Сергія Михайловського поклали обов'язки керівника центру. Сам він ані на конференції, ані на фуршеті, каже, не був. Лиш вийшов з відпустки.

Сергій Михайловський

"Я погодився тимчасово очолити цей заклад. Ну від таких пропозицій відмовлятися ви знаєте не личить", - каже він.

Насправді, каже, конференція була важлива, її проводять щороку. А от за які гроші організовували цьогорічний, каже, не знає. Це цікавить і військову адміністрацію.

"Сума, яка була використана онкодиспансером, якщо я не помиляюсь 81 тисяча 700 гривень. Вона була використона на оренду певної апаратури звукової, чи це має відношення до того, що було після станом на зараз я ще не готовий сказати", - каже голова ОВА Олександр Коваль.

Нині перевіряють скільки грошей і з яких джерел було використано на такий фуршет. Якщо виявлять нецільову витрату державних коштів, кажуть, лише звільненнями все не закінчиться.

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