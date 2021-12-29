Медики виносили хворих з охопленої вогнем COVID-реанімації: деталі смертельної пожежі на Прикарпатті

У цю жахливу ніч померли четверо людей, трьох медиків госпіталізували, двоє з них - у критичному стані, за їхнє життя боряться їхні колеги - лікарі з іншого медзакладу.

У Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа. Повідомлення про займання рятувальники отримали у вівторок, 28 грудня, о 21:22. Хоч вогонь вдалося загасити досить швидко, за 20 хвилин з моменту звернення до до рятувальників, та все ж уникнути жертв не вдалося.

ТСН.ua розповідає деталі цієї жахливої пожежі.

Четверо загиблих

Пожежа виникла в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі лікарні. Вогонь розкинувся на 55 м кв. В палаті у цей момент перебувало 7 хворих. Трьох медики встигли винести.

До прибуття перших підрозділів вогнеборців персонал лікарні евакуював 12 хворих. Ще трьох пацієнтів вже з сусідньої палати врятували надзвичайники.

УДСНС в Івано-Франківській області

На місці пожежі виявили тіла двої людей - 76-річної жінки та та 79-річного чоловіка. У морзі, за даними медиків, перебувають ще тіла двох осіб, причина їхньої смерті смерті встановлюється. За попередніми даними, серед чотирьох загиблих - одна людина померла внаслідок коронавірусної хвороби. Про це повідомили в поліції та в Івано-Франківській ОДА.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Трьох медиків з опіками госпіталізували, двоє - у критичному стані

Внаслідок пожежі отримали опіки ще троє працівники лікарні. Їх госпіталізували до обласної лікарні в Івано-Франківську, двоє з них - у критичному стані.

46-річна жінка - найважча. У неї 90% опіків. Стан критично важкий. Вона - на штучній вентиляції легень. Лікарі кажуть: шанси вижити у неї мінімальні.

Іншій постраждалій - 58 років. У неї 60% опіків тіла. Стан важкий, але стабільний. І наразі розглядають можливість її переправлення на лікування до Києва.

І ще один постраждалий медик - чоловік. Його життю, кажуть у лікарні, загрози немає. Його тіло обпечене на 20%.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

В управлінні цивільного захисту ОДА вранці 29 грудня повідомили, що загалом внаслідок пожежі отримали травми четверо людей віком 58, 36, 67 та 51 роки.

Причини пожежі

Всю ніч на місці працювали рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та поліція.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Зараз експерти встановлюють причину займання. Серед версій, зокрема, називають несправність кисневої апаратури чи стороннє занесення вогню. Слідчі по закінченні огляду місця події вирішуватимуть питання про відкриття кримінального провадження.

У Косівській райлікарні загинули четверо людей через пожежу | Новини України

Читайте також: