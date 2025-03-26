Медики витягнули 10-сантиметровий цвях з головного мозку українського захисника: неймовірна історія порятунку

Медики у Дніпрі врятували 24-річного військового, у головному мозку якого застряг цвях. Вони розповіли, як це відбувалось.

У Дніпрі медики 5 годин видаляли 10-сантиметровий цвях із головного мозку українського військового. Боєць уже розмовляє та навіть жартує. А от лікарі певні: цей випадок увійде до світових медичних підручників. Адже виживання після такого поранення можна вважати дивом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Металевий штир просто з головного мозку діставали кілька бригад хірургів, аби 24-річний Валерій зміг жити далі. Він був на позиціях на Покровському напрямку, де ворог стоїть за кілька хат, згадує Валерій. Почався мінометний обстріл. Із цвяхом в голові, про який не здогадувався, ще й пройшов вісім кілометрів до точки евакуації.

Він пішов добровольцем до війська на початку 2023 року - оператор установок з Кременчука став старшим стрільцем. Відтоді був у найгарячіших точках - Вугледар, Херсон та Покровський напрямок. Та що дістане настільки незвичне поранення, й уявити не міг.

Валерій

"Цей цвях, таке враження, що він не гострим своїм кінцем зайшов в мозок, а навпаки. Тут, де повинна бути шляпка, дійшов в мозок. І тут є такі насічки. І коли воно заходить, його назад вже не витягнеш", - каже медик.

Завдання вкрай непросте - визнають лікарі. До цієї операції готувалися разом нейрохірурги та щелепно-лицеві. Цвях треба було дістати так, аби не пошкодити судини мозку та не завдати додаткових уражень.

"Тягнути його вгору не можна, тому що він якраз варився в мозок, ми не можемо так мозок прибрати. Витягувати знизу теж важко. Його не видно було. Він зайшов під шкіру. Маленька ранка біля нижньої щелепи. Його не видно було назовні, щоб його можна було чимось захватить", - каже медик.

Операція тривала пʼять годин. Під мікроскопом цвях витягали міліметр за міліметром.

Валерій вже швидко відновлюється після операції. Хіба одне око не бачить, бо цвях пошкодив верхівку орбіти. Та військовий не сумує. Він чекає, коли медики відпустять його додому, аби побавитися з трирічною донечкою, яка так сильно чекає на тата.

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