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Медикиня "Пташка" назвала місто, де б вона хотіла зустріти перемогу: "Сиджу і кричу у небо"

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Медикиня "Пташка" назвала місто, де б вона хотіла зустріти перемогу: "Сиджу і кричу у небо"

"Пташка" і Наталія Нагорна

"Пташка" розповіла, де вона б хотіла зустріти перемогу.

Медикиня-доброволиця Катерина Поліщук "Пташка" розповіла, що останній день війни хотіла б зустріти у Маріуполі

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Пташка" зізналась, що останні й день війни хотіла б зустріти у Маріуполі. Там вона б хотіла крикнути у небо загиблим побратимам, що вони це зробили - відвоювали перемогу. 

"У Маріуполі. Я сидітиму на великому бетонному блоці, дивлюсь на все, що залишилось від "руского міра", тримаю у руці пляшку води, а потім дивлюсь в небо і кричу пацанам, що ми це зробили. А далі - то вже ваша справа, відбудовуйте, ми відвоювали", - сказала Катерина Поліщук. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Катя померла в “Азовсталі”, повернулась “Пташка”. Дівчина зізналась про біль, який завдають свої

Нагадаємо, "Пташка" розповіла, як під час облоги на "Азовсталі" втратила свого нареченого. Вона наголосила, що вони планували одружитися, але цього так і не сталось. 

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Дата публікації
Перегляди
1545
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