Медикиня "Пташка" назвала місто, де б вона хотіла зустріти перемогу: "Сиджу і кричу у небо"

Медикиня-доброволиця Катерина Поліщук "Пташка" розповіла, що останній день війни хотіла б зустріти у Маріуполі.

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Пташка" зізналась, що останні й день війни хотіла б зустріти у Маріуполі. Там вона б хотіла крикнути у небо загиблим побратимам, що вони це зробили - відвоювали перемогу.

"У Маріуполі. Я сидітиму на великому бетонному блоці, дивлюсь на все, що залишилось від "руского міра", тримаю у руці пляшку води, а потім дивлюсь в небо і кричу пацанам, що ми це зробили. А далі - то вже ваша справа, відбудовуйте, ми відвоювали", - сказала Катерина Поліщук.

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Нагадаємо, "Пташка" розповіла, як під час облоги на "Азовсталі" втратила свого нареченого. Вона наголосила, що вони планували одружитися, але цього так і не сталось.

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