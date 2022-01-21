Медиків переводять на ставки замість підвищення зарплат: у МОЗ пояснили, як діяти

Медиків переводять на ставки замість підвищення зарплат: у МОЗ пояснили, як діяти

Ляшко відреагував на інцидент.

Медикам, яких в Україні після підняття мінімалки переводять на пів ставки, МОЗ радить звертатися на гарячу лінію. Вона має запрацювати найближчим часом.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів під час зустрічі з журналістами, інформує ТСН.ua.

"Від наступного тижня ми анонсуємо запуск гарячої лінії щодо виплати заробітної плати медичних працівників. Кожен випадок буде розглядатися. Якщо в лікаря первинної ланки понад 70% підписаних декларацій від нормативної, він отримує 20 тисяч. Якщо в них по 300-400 декларацій замість 1800, не можна їм платити таку ж зарплату... ", - сказав Ляшко.

Водночас очільник МОЗ висловив упевненість, що комунальні установи здатні наразі виплачувати своїм медпрацівникам зарплату у 13-20 тис. грн.

"У них фінансів, щоб платити зарплату у 13-20 тис. грн, вистачає", - вказав Ляшко.

Нагадаємо, від 1 січня встановлений рівень мінімальної заробітної плати у державних та комунальних медичних закладах на рівні 20 тис грн для лікарів та 13,5 тис грн для середнього медичного персоналу.

Утім, деякі керівники комунальних установ почали переводити своїх працівників на пів ставки, пояснюючи це нібито відсутністю коштів.

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