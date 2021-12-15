Медику елітного пологового у Києві обрали запобіжний захід за смерть немовляти

Акушер-гінеколог Микола Коваленко провини не визнає.

Два місяці без виїзду за межі Києва - лікарю, якого підозрюють у невчасному призначенні кесаревого, що призвело до смерті немовляти, обрали запобіжний захід.

ТСН розповідала про трагедію у приватному пологовому неподалік столиці. Дівчинка там народилася вже з мертвим мозком і провела у комі два місяці - і до пологів, і після батьків переконували, що все добре.

За супровід вагітності родина віддала сто тисяч гривень. Судмедексперти встановили, що породіллі потрібен був терміновий кесарів розтин, на моніторах було видно одразу після прибуття у приватну лікарню. Їй це зробили пізніше більш ніж на годину.

Акушер-гінеколог Микола Коваленко провини не визнає. Сьогодні суд зобов’язав його залишатися у столиці і заборонив спілкуватися зі свідками - поки триває розгляд справи.

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