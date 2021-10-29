"Медсестра сказала - мамі залишилося дві години, немає кисню": як родина самотужки шукала рятівні балони

"Медсестра сказала - мамі залишилося дві години, немає кисню": як родина самотужки шукала рятівні балони

Перебої з киснем - по всій країні.

"Ваша мама не доживе до ранку - у нас скінчився кисень". Таке повідомлення отримала жителька Краматорська від лікарів, куди була шпиталізована її мама з коронавірусом. Родині довелося самотужки шукати балон із киснем і доправляти його в лікарню. Більшість "ковідних" шпиталів нині відчувають брак кисню. Водночас, щоби вилікувати хворого з "Дельта"-штамом, потрібно вдвічі більше кисню.

Про те, коли перебої з ліками №1 від "ковіду" закінчаться в країні - 29 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вікторія пригадує, як їй подзвонили з лікарні Торецька , куди її маму госпіталізували з коронавірусом. Розгублені родичі по всій Донеччині почали шукали балони. Купили один порожній, заправили у нелегалів, але його вистачає хворій мамі тільки на 4 години.

"Зателефонувала медсестра і сказала, що знову немає кисню і мамі залишилося 2 години", - розповідає жінка.

Через ці перебої стан мати дуже погіршився. Вона в реанімації. Родина змогла взяти в оренду 6 балонів під заставу у 15 тисяч гривень. Кисень на добу обходиться у 2 тисячі гривень. Приватники зорієнтувалися і заправка одного балона щодня дорожчає на 50 гривень. Чоловік Вікторії самотужки доправляє балони в стаціонар, де вони стоять просто в коридорі. А чоловік просто чергує під закладом, аби встигати їх дозаправляти.

Якщо вони не встигнуть, їхня мама задихнеться. І в такій ситуації усі хворі Торецької лікарні на Донеччині.

Слід зазначити, що перебої з киснем - по всій країні. Водночас хворі з "Дельтою" його потребують врази більше. Вірус швидко вражає велику площу легенів. Кисень - це головні ліки для "ковідних" хворих.

Коронавірус в Україні: коли закінчаться перебої з постачанням кисню до лікарень

За добу "ковідні" шпиталі України споживають 330 тонн рідкого кисню і 6800 балонів. Третина - 130 тонн кисню з цього об'єму випала, через те, що на регламентні роботи зупинилися 2 найбільші виробники кисню. Це приватні підприємства, на які не має вплив держава. Щодо того, чому регламентні роботи розгортаються в розпал пандемії, міністр охорони здоров'я заявив - профілактика потрібна, аби не було катастрофи.

Друга причина кисневої недостатності, кажуть в підприємстві, яке постачає кисень у 4 сотні лікарень - це те, що масштаби нової хвилі недооцінили, ані урядовці, ані лікарі, а ні виробники кисню, яких в країні не більше 15 і вони нині працюють на межі своїх можливостей.

Нині нестачу кисню гасять , як локальні пожежі. Його везуть туди, де найкритичніша ситуація і це вирішується в ручному режимі.

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Нагадаємо:

В Україні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу через регламентні роботи. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності.

через регламентні роботи. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності. За словами Ляшка, у медичних закладах у п'ять-шість разів більше споживають кисень, ніж було раніш. Це пов'язано з тим, що інфіковані "Дельтою" вимагають більше кисневої підтримки. Загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину.

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