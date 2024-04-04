Медсестра з "Азовсталі" розповіла, що найстрашніше у російському полоні

Окупанти катують та морять українців голодом.
Медсестра з "Азовсталі" Надія Яриш розповіла, що росіяни знущаються та катують українців у полоні. Крім побоїв, полонені постійно голодні.
Про це вона розповіла кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.
Надія Яриш каже, що окупанти морять українців голодом та тримають у маленькому карцері по 10 людей.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У свої 50 ДОБРОВІЛЬНО полетіла на оточену Азовсталь! Інтерв'ю з неймовірною оптимісткою Надією Яриш
Нагадаємо, боєць 3-ї штурмової розповів про польоти до оточеного Маріуполя та секретну операцію.
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