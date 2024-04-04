Медсестра з "Азовсталі" розповіла, що найстрашніше у російському полоні

Медсестра з "Азовсталі" Надія Яриш розповіла, що росіяни знущаються та катують українців у полоні. Крім побоїв, полонені постійно голодні.

Про це вона розповіла кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Надія Яриш каже, що окупанти морять українців голодом та тримають у маленькому карцері по 10 людей.

"Голод. Відчуття голоду. Це найважче, що там було. Навіть те, що нас помістили в карцер. Це така маленька кімнатка, 6 квадратних метрів, в якій більшу половину займає так званий туалет. І нас там було 10 чоловік. Я не скажу, що це було важко. А от відчуття голоду і відчуття, що наверху зараз катують наших хлопців, які кричать оце було теж", - згадує вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У свої 50 ДОБРОВІЛЬНО полетіла на оточену Азовсталь! Інтерв'ю з неймовірною оптимісткою Надією Яриш

Нагадаємо, боєць 3-ї штурмової розповів про польоти до оточеного Маріуполя та секретну операцію.

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