“Медсестри на чергуванні непритомніють через перевтому”: що відбувається в ковідних лікарнях

“Медсестри на чергуванні непритомніють через перевтому”: що відбувається в ковідних лікарнях

У медичних закладах бракує працівників, а “ковідну” зарплату з надбавкою 300% цього місяця медики можуть не отримати.

Найбільшою проблемою в українських лікарнях, де перебувають хворі з COVID-19, є недостатня кількість медичного персоналу.

Про це повідомив 21 жовтня в ефірі програми “Право на владу” на “1+1” лікар-анестізіолог Роздільнянської центральної районної лікарні Іван Черненко.

Практикуючий лікар стверджує, що найбільшою проблемою для якісної протидії короновірусній інфекції тепер є брак медичних працівників — лікарів, медичних сестер і санітарок.

“У нас було весною 40 ліжок, зараз - 70 ліжок [з ковідними пацієнтами], а кількість персоналу така сама. У мене медсестри на чергуванні свідомість втрачають через перевтому. Дві медсестри на 45 людей, половина з яких — важкі”, - розповідав медик, зауваживши, що в лікарнях просто “бракує рук”.

За його словами, навесні, коли у лікарні був так званий “ковідний пакет” з НСЗУ, який передбачає надбавку 300% за роботу з пацієнтами з COVID-19, медсестри у середньому отримували 20-23 тисячі гривень, в залежності від кількості чергувань, а санітарки - трохи менше.

“Наразі у нас досі не підписаний пакет, тому, я так думаю, у кінці місяця ніхто зарплатню не отримає +300%. У нас зараз ліків немає, тому що лікарня не може купити”, - нарікав лікар.

У відповідь голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький наголосив, що керівник Національної служби здоров’я України та міністр охорони здоров'я запевнили народних депутатів і головних лікарів, що навіть якщо немає угоди з НСЗУ "ковідні" пакети за надану допомогу будуть оплачені.

“Це питання вирішене. Ми з міністра і голови НСЗУ не зліземо - ці гроші будуть виплачені. Гроші на рахунках НСЗУ існують”, - додав народний депутат.

Нагадаємо, у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги складна ситуація через спалах коронавірусу. Там у реанімації перебуває 50 пацієнтів. Люди у критичному стані. Це - абсолютний рекорд від початку пандемії.

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