Медведчук, Азаров, Шуфрич: чому одіозні зрадники і досі мають державні нагороди та що кажуть у Раді

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, яким пропонують позбавити зрадників державних нагород, пільг і виплат. Рішення підтримали понад 340 народних обранців.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Верховна Рада зробила важливий крок у боротьбі з державною зрадою – тепер колаборантів можуть позбавляти державних нагород.

Дмитро Фінашин – Герой України. Навесні 2022 року його підрозділ вибив противника з важливої висоти. Під час бою гвардійця поранили. Дві доби він був у сірій зоні. Повз до українських позицій, марив і пив воду з калюж.

За свою звитягу в жовтні 2022 року Дмитро отримав "Золоту зірку", а в січні цьогоріч – житло. За станом здоров'я повернутися у військо вже не зміг, але залишається на військовій службі та займається дронами. Зізнається, щомісячні доплати за державну нагороду суттєво допомагають. Він зазначає, що в одному списку з тими, хто ціною свого життя захищає Україну та здійснює подвиги на фронті, не повинно бути зрадників.

"Три мінімальні зарплати. На даний момент це 21 300 гривень. Це відчутно і досить приємно", – каже він.

Дмитро Фінашин

Всього в Україні за відкритими даними – 937 Героїв. Окрім цієї відзнаки, ще майже чотири десятки різних орденів, медалей і звань, які до повномасштабної війни часто опинялися в руках людей, що кликали Путіна в Україну.

Реєстр зрадників громадський рух "Чесно" веде від початку повномасштабної війни і за кілька років у ньому зібрали понад півтори тисячі запроданців. Серед невідомих прізвищ є і доволі впізнавані. Поміж тих, кому вручили офіційну підозру в державній зраді – ексміністр освіти Дмитро Табачник з орденом Богдана Хмельницького та регіонал Нестор Шуфрич – кавалер двох орденів "За заслуги". А ще колишній прем'єр Микола Азаров. У нього заслуг перед державою аж на 4 відзнаки. Схожий набір нагород має і путінський кум Віктор Медведчук.

В Україні звання Героя мають 937 осіб

"Виглядає абсолютно ганебно, коли людина, яка перейшла на бік ворога ще у 2014 році, будучи військовослужбовцем, тепер у складі Збройних сил Росії хизується на парадах в однострої з українськими нагородами", – каже член Ради українського геральдичного товариства Максим Царенко.

Питання державних нагород нині регулює закон 20-річної давнини. За ним позбавити відзнаки може лише президент за вироком суду і лише якщо її носій вчинив тяжкий злочин.

Новий законопроєкт передбачив додатковий механізм, за яким у запроданця можуть відібрати нагороду.

"Додається ще стаття, що можна позбавляти за рішенням РНБО на підставі санкцій. Якщо особа потрапляє до санкційного списку, то її автоматично можна позбавляти державних нагород, компенсацій і пільг", – каже менеджерка проєктів руху "Чесно" Катерина Березюк.

Термін подання поправок скоротили удвічі. Тож уже за тиждень парламентарі сподіваються розглянути законопроєкт у другому читанні.

Зрадники серед героїв! У колаборантів заберуть державні нагороди!

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