Медведчук не сказав про Порошенка нічого нового – Гладких про покази кума Путіна

Медведчук не сказав про Порошенка нічого нового – Гладких про покази кума Путіна

Крім слів, необхідно знайти документи в установлений законом спосіб і лише вони будуть вважатись достатніми доказами, зазначив експерт.

Сьогоднішні сенсаційні заяви проросійського зрадника вся країна чує і спостерігає на власні очі впродовж останніх восьми років.

Про це в ефірі проєкту "Нічна варта" на 1+1 заявив політичний експерт Валентин Галких.

"Раніше, ці факти ми отримували із журналістських розслідувань, із так званих плівок Медведчука, врешті, спираючись на аналіз певних економічних процесів, коли окреслювали взаємовигідні сосунки. Але все це були лише припущення", - заявив Гладких.

Експерт наголошує, що сьогодні дана інформація набула іншого статусу. Тепер це покази фігуранта кримінального провадження, які повинні стати містком слідства вже до інших фігурантів.

"Крім слів, необхідно знайти документи в установлений законом спосіб і лише вони будуть вважатись достатніми доказами", - уточнив Гладких.

За останні роки, "труба Медведчука" стала закріпленим наративом, доповнив журналіст Євген Куксін.

"Ми постійно слухали спростування від Адміністрації президента Порошенка та оточення Медведчука. Але сьогодні вперше чітко озвучено зізнання і прямо назване прізвище людини, без якої це не відбулося б", - додав Куксін.

Журналіст звернув увагу на те, що українське законодавство не передбачає перебування магістральних трубопроводовів у приватній власності. Однак частина трубопроводу все ж опинилася у пов’язаній із Медведчуком приватній компаній.

"Показовим є і той факт, що з моменту втрати Петром Порошенком президентських повноважень, ця труба перестала працювати", - доповнив ведучий 1+1 Євген Плінський.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

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