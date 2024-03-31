Медведчук підкуповував політиків ЄС: хто допоміг розкрити схему 

Напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум Путіна Віктор Медведчук.

За даними джерел ТСН.ua, цю мережу вдалося викрити завдяки допомозі СБУ.

Відомо, що мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії та Путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті "Голос Європи". Ціль - провести до Європарламенту якнайбільше проросійських політиків.

Сайт "Голос Європи" Медведчук запустив разом із колишнім генпродюсером телеканалу "112 Україна" Артемом Марчевським.

Європейський політичний "фан-клуб" Путіна зазнав серйозного удару, адже зараз багато євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання для "колег", які відпрацьовували гроші РФ.

Нагадаємо, чеський уряд викрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурою мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом Росії 2022 року під час обміну полоненими.

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