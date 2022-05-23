Медведчук почав свідчити проти Порошенка: чому це сталося саме зараз та які це матиме наслідки

Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати покази та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.

Колишній президент, як стверджує кум Путіна, не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

Як наголосив, голова СБУ Іван Баканов, надана Медведчуком інформація у "вугільній" і "трубній" справах підтверджує раніше зібрані докази та ключову роль у них Петра Порошенка.

Чому саме зараз Віктор Медведчук почав свідчити проти п'ятого президента України, як на це відреагували у Порошенка та які для нього це матиме наслідки, усі відповіді на ці запитання зібрав ТСН.ua.

Чому саме зараз Медведчук почав давати покази проти Порошенка: думки експертів

Так, на думку, політолога та виконавчого директора АОМС "Міжнародної асоціації малих громад" Олексія Буряченка, Медведчук став таким відвертим, бо, можливо, є якісь домовленості, що його покази будуть враховані під час призначення судом йому покарання.

"Саме зараз він зробив ці заяви, оскільки сам зараз він під арештом і обвинувачують його насамперед у державній зраді. Крім цього у привласненні національних ресурсів. Тому що раніше, коли він був на волі, то міг максимально уникати багатьох незручних для себе запитань. Зараз же, коли перебуває у СІЗО, він, скажімо так, переосмислив свою поведінку і все ж таки піде на співпрацю зі слідством. Можливо, є якісь домовленості, що це буде враховано при винесенні судом покарання за його злочини", - говорить політолог та додає, що на його думку, Медведчуку у даному випадку немає сенсу брехати чи вводити слідство в оману, оговорюючи Порошенка.

Водночас політолог, доктор політичних наук, викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук припускає, що Медведчук почав давати свідчення для того, щоб Україна обміняла його та він міг виїхати до Росії. "У цій ситуації в нього немає ніякого сенсу щось заперечувати. Ніяких можливостей у теперішніх політичних колах в Медведчука немає. Його все одно чекає суд. Але як варіант, його можуть обміняти. І якщо Медведчук дасть якість свідчення, розкаже про всі ті справи, які йому інкримінують, тим швидше відбудеться його обмін. Тому мотивація тут в нього дуже проста: чим швидше зіллє спільників – тим швидше відбудеться його обмін", - наголосив експерт.

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Своєю чергою доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко говорить, що Медведчук почав саме зараз свідчити проти Порошенка, бо змінилася політична кон'юнктура.

"Кон'юнктура політична кардинально видозмінилася. Коли почалося розслідування, то він заявляв, що все це брехня, монтаж тощо. Сьогодні він дещо втратив підтримку РФ. Росія проігнорувала заклики до обміну. Вочевидь, він зараз буде намагатися співпрацювати, видавати інформацію для того, щоб отримати для себе більш легке покарання. Фактично він зараз перебуває у тій ситуації, коли він йде на співпрацю і дає фактаж, доказові матеріали, щоб, вочевидь, себе таким чином захистити", - говорить Петренко.

Як на звинувачення Медведчука відреагували у Порошенка

Очолювана Петром Порошенком партія "Європейська солідарність" назвала усі заяви кума Путіна на адресу колишнього президента України "інформаційною диверсією в інтересах країни-агресорки".

"Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну. Нам прикро, що в умовах війни Служба безпеки України не розслідує справи про очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради, а монтує яскраві політично мотивовані ролики з "псевдосвідченнями" Медведчука" - заявили в "ЄС" та додали, що нібито мають відповіді на всі питання.

Разом з тим адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі "Суспільному" також заявив, що слова кума Путіна Віктора Медведчука про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівля вугіллям та відчуження трубопроводу не відповідають дійсності.

"На нашу думку взагалі те, що робить СБУ — це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ — це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає", - сказав авдвокат Порошенка.

Варто зазначити, що 23 травня СБУ оприлюднила свідчення кума Путіна Віктора Медведчука, у яких він деталізував роль колишнього президента Петра Порошенка у схемах із закупівлею вугілля в ОРДЛО та привласненням магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Які наслідки для Порошенка матимуть свідчення Медведчука

Так, на думку політолога Петра Олещука, в глобальному сенсі для п'ятого президента України нічого не зміниться.

"Я б поки не переоцінював наслідків для Порошенка. Зрозуміло, що Порошенко та його оточення перейдуть в глухий опір. Вони все заперечуватимуть та казатимуть, що це якась спецоперація проти них, що це дискредитація, порушення якогось пакту про ненапад. Хоча всім очевидно, що сам Порошенко його ніколи не дотримувався та займався виключно політичною боротьбою. Я думаю, що на "ядро" прихильників Порошенка це дуже слабко вплине, тому що вони віддані своєму лідеру. Але прихильників Порошенка уже не настільки багато, як це було раніше. А тому глобально в сфері політики нічого не зміниться. Порошенко все заперечуватиме. Порошенко і його прихильники все відкидатимуть, а для переважної більшості виборців Порошенко уже не той політик, який становить якийсь інтерес", - пояснив Олещук.

На думку виконавчого директора АОМС "Міжнародної асоціації малих громад" Олексія Буряченка, остаточні крапки над "і" має поставити публічний судовий розгляд по Порошенку. А сам експрезидент та очолювана ним партія мали б надати українцям публічні відповіді по тим усім пунктам і позиціям, які озвучив Медведчук.

"Мені хотілося б дійсно почути відверті публічні відповіді Порошенка Якщо він має що заперечити, то це має бути максимально публічно, оскільки суспільство має право знати правду, бо це як не як був президент країни, фракція якого і наразі представлена у Верховній Раді і впливає на українську політику. Щодо його однопартійців - хочется також почути оцінку діям їхнього лідера. Як мінімум під час війни, коли все оголилося, люди мають право знати правду", - заявляє політолог та вважає, що навряд чи хтось визнає свою провину і перш за все цього не буде робити Порошенко.

"Він не один рік навколо себе створював ореол великого патріота України, публічно маючи антиросійську позицію. Але одне питання, що говорити публічно, а друге, що він іншою рукою робив. А робив він по-перше антиукраїнські речі, а по-друге заради свої наживи, як у схемі з газопроводом", - резюмував Олексія Буряченко.

Натомість політолог Ігор Петренко говорить, що хоч свідчення лідера "ОПЗЖ" напряму можуть бути поставлені під сумнів, втім, він володіє тими даними, які можуть бути перевірені і доведені іншими доказами, а не лише його як свідка.

За словами політолога, вже у червні можливий судовий розгляд у цій справі. "Медведчук є дуже важливим джерелом інформації, яка має бути перевірена правоохоронними органами, які мають наростити фактаж і докази до тих заяв, які він робить. Я впевнений, що вони вже зробили. Маю надію, що ми будемо бачити нормальний судовий процес і судове рішення. Те, що зараз оприлюднюють слідчі органи, є показовим і кричущим зараз. Рішення суду вкрай важливе. Запит на справедливість в топі перебуває. Це справа честі для українців влади, правоохоронних органів, щоб все це відкрити, щоб це стало хороших уроком для політиків, які будуть грати проти власної держави і заробляти на цьому кошти", - наголосив Петренко.

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що правоохоронні органи доведуть розслідування до логічного завершення, але крапку поставить суд. "Ми рухаємось послідовно, але крапку повинен поставити суд. Не важливо, як давно відбулися ці події – кожен фігурант має відповісти за законом", - сказав він.

Варто зазначити, що 23 травня СБУ оприлюднила свідчення кума Путіна Віктора Медведчука, в яких він деталізував роль колишнього президента Петра Порошенка у схемах із закупівлею вугілля та привласненням нафтопродуктопроводу.

"Він підтверджує, що експрезидент Порошенко використовував зв'язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони, на думку СБУ, були точно не в інтересах України. Навпаки – економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні високопосадовці: виходячи зі свідчень пана Медведчука – від міністрів до голови Нацбанку", – сказав голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, утік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців за допомогою у розшуку Медведчука. Крім того, у Віктора Медведчука конфіскували предмети мистецтва та транспортні засоби. Їх згодом реалізують, а гроші перерахують ЗСУ та витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури.

12 квітня Медведчука було затримано, а 14 квітня ­– доставлено до органу досудового розслідування.