Медведчук пропонує для України "корейський план": Данілов розповів, у чому він полягає

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про те, що після невдачі захопити всю Україну в Кремлі нібито з’явився план "Б", який запропонував український зрадник і кум Путіна Віктор Медведчук.

Колишній проросійський політик і зрадник Віктор Медведчук пропонує завершити війну в Україні за так званим "корейським планом".

В чому він полягає секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Корейський сценарій" — не нова тема. Ще в кінці березня 2022 року про неї говорили в ГУР Міноборони. А саме про те, що росіяни вже тоді, коли відступали від Києва, зрозуміли, що столицю і Київщину загалом їм не взяти і те, що план захоплення України провальний... Вони почали розглядати план, коли частину України вони відділять для себе, а та, яку не вдалося захопити, залишається під контролем України", - розповів Данілов.

За його словами, тепер росіяни знову активно просувають цю тему, зокрема про неї заговорив Віктор Медведчук, який після обміну мешкає у Москві і продовжує свою пропагандистську діяльність.

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"Я вважаю, що він (Медведчук - ред.) просто розводить Путіна на гроші. Він це максимально успішно робив, коли перебував в Україні, коли розпалював мільярди доларів на всілякі медійні стратегії побудови нових телеканалів, а по факту все перетворилося на те, що жодного впливу на розхитування ситуації це не дало. Всі ці телеканали були розформовані українською владою абсолютно легко і спокійно", - розповів Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що тепер Медведчук намагається хоч якось заробляти на життя. Тому він прагне показати Путіну свою лояльність і відданість, а також можливість впливати на реальний стан справ.

"В Криму він якось засвітився в підворотні, поїдаючи якогось хека, зі своєю Оксаною, а не перебуваючи в якомусь фешенебельному ресторані. Тобто вочевидь в Медвечука в плані фінансів все не дуже добре і він має якось заробляти собі на життя, тож чому б не запропонувати ті хворі наративи, які він знову пропонував, розповідаючи, що буде формувати в Україні опозиційні політичні рухи, які будуть збирати електорат, який проти війни і за швидше її закінчення", - каже Данілов.

Однак, за словами секретаря РНБО, заяви Медведчука навряд чи матимуть якийсь успіх в Україні, хіба що він в торгує якісь додаткові гроші для себе, аби жити в Росії, будучи вигнанцем в країні, яка дала йому життя і політичну кар’єру.

Нагадаємо, раніше Медведчук дав інтерв’ю російським засобам масової пропаганди. Він розповів, що тепер "вимушено" живе в Москві, а розслідування і справи щодо себе в Україні підозрюваний у держзраді політик описав як "страшне горе для сім'ї".

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