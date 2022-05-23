"Медведчуку немає сенсу брехати": політолог розповів, які наслідки свідчення кума Путіна матимуть для Порошенка

Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати свідчення та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.

Колишній президент, як стверджує кум Путіна, не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактуватися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

ТСН.ua розпитав політолога та виконавчого директора АОМС "Міжнародна асоціація малих громад" Олексія Буряченка, чому саме зараз Віктор Медведчук почав свідчити проти Петра Порошенка та які наслідки це матиме для колишнього президента України.

Так, за словами Буряченка, Медведчук став таким відвертим, бо, можливо, є якісь домовленості, що його свідчення будуть взяті до уваги під час призначення судом йому покарання.

"Саме зараз він зробив ці заяви, оскільки сам зараз він під арештом і обвинувачують його насамперед у державній зраді. Крім цього, у привласненні національних ресурсів. Тому що раніше, коли він був на волі, то міг максимально уникати багатьох незручних для себе запитань. Зараз же, коли перебуває у СІЗО, він, скажімо так, переосмислив свою поведінку і все ж піде на співпрацю зі слідством. Можливо, є якісь домовленості, що це буде враховано при винесенні судом покарання за його злочини", – говорить політолог та додає, що на його думку, Медведчукові в такому разі немає сенсу брехати чи вводити слідство в оману, обмовляючи Порошенка.

"Один момент, коли Медведчук або будь-який політик може щось заявити у прямому ефірі, а друге запитання, коли він цю інформацію дає, перебуваючи в СІЗО. Йде слідство і слідчі на кожну його тезу, я переконаний, просять доказову базу. Це або документи, або він називає відповідні прізвища, які можуть підтвердити ту інформацію. Тим більше, що вже звучать ці прізвища, ось, наприклад, Валерія Гонтарева (ред. – голова Національного банку України 2014–2018 рр.), коли йдеться про закупівлю за готівку вугілля в ОРДЛО. Фактично він (ред. – Медведчук) говорить, що в цій схемі відбувалося фінансування тероризму зі згоди і за безпосередньої участі Порошенка", – зазначає Буряченко.

Водночас експерт наголошує, що його така "співпраця" Порошенка та Медведчука не дивує, оскільки ті разом створювали "Партію регіонів" та на своєму політичному й бізнесовому шляху перетиналися не один раз.

"Про що свідчать мільйон факторів, мільйон подій. Чому під час війни працювала Липецька фабрика, що було віддано замість цього. Яким чином у перемовній групі з'являється кум Путіна, тобто кум президента держави-агресорки. Яким чином за президентства Порошенка дають розвернутися і фактично захопити величезний шмат інформаційного простору трьом проросійським телеканалам. Тобто насправді, до Порошенка є багато запитань і без огляду на заяви Медведчука", – зауважує політолог.

Щодо наслідків для п'ятого президента від таких свідчень Медведчука, то на думку Буряченка, остаточні крапки над "і" має поставити публічний судовий розгляд по Порошенку. А сам експрезидент та очолювана ним партія мали б надати українцям публічні відповіді по тих усіх пунктам і позиціях, які озвучив Медведчук.

"Мені хотілося б дійсно почути відверті публічні відповіді Порошенка. Якщо він має що заперечити, то це має бути максимально публічно, оскільки суспільство має право знати правду, бо це як-не-як був президент країни, фракція якого і зараз представлена у Верховній Раді та впливає на українську політику. Щодо його однопартійців – хочеться також почути оцінку діям їхнього лідера. Як мінімум, під час війни, коли все оголилося, люди мають право знати правду", – заявляє політолог та вважає, що навряд чи хтось визнає свою провину і насамперед цього не буде робити Порошенко.

"Він не один рік навколо себе створював ореол великого патріота України, публічно маючи антиросійську позицію. Але одне питання, що говорити публічно, а друге, що він іншою рукою робив. А робив він, по-перше, антиукраїнські речі, а по-друге, заради своєї наживи, як у схемі з газопроводом", – резюмував Олексій Буряченко.

Варто зазначити, що 23 травня СБУ оприлюднила свідчення кума Путіна Віктора Медведчука, в яких він деталізував роль колишнього президента Петра Порошенка у схемах із закупівлею вугілля в ОРДЛО та привласненням магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, утік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців по допомогу у розшуку Медведчука. Крім того, у Віктора Медведчука конфіскували предмети мистецтва та транспортні засоби. Їх згодом реалізують, а гроші перерахують ЗСУ та витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури.

12 квітня Медведчука було затримано, а 14 квітня ­– доправлено до органу досудового розслідування.