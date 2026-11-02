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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Ексклюзив ТСН
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Медичний туризм під час війни: чому іноземці їдуть на надскладні операції на серці до Києва

Попри ракетні обстріли, іноземці їдуть на складні кардіохірургічні операції до Києва. Історія пацієнта з Молдови та унікальні методики Центру кардіохірургії.

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Медичний туризм у Києві

Медичний туризм у Києві / © ТСН

У столичному Центрі кардіології та кардіохірургії від 2022 року провели майже сотню операцій пацієнтам з інших країн. Вони дістаються по кілька діб різними видами транспорту, переживають досвід російських обстрілів, але ризикують, аби отримати медичну допомогу саме в українських лікарнях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Рідкісна аномалія та пошук альтернативи штучному клапану

Ритмічно і рівномірно — так зараз б’ється серце Вадима Аксентія. Тиждень тому він переніс складну операцію, і заради цього приїхав в Україну.

Вадим Аксентій, пацієнт: «Я приїхав із Молдови. У мене була проблема — вроджена вада серця, двостулковий клапан».

Аортальний клапан буквально закачує кров до серця. Зазвичай він має три стулки, але у Вадима вроджена аномалія — його аортальний клапан двостулковий. Про цю патологію чоловік дізнався аж у 23 роки, коли вперше відчув дискомфорт.

Вадим Аксентій, пацієнт: «Через невелике фізичне навантаження я відчув легке нездужання в грудях та в спині. І воно тривало кілька днів. Я вирішив піти до лікаря і проконсультуватися. І тоді випадково дізнався про свою проблему з клапаном».

Ця особливість зустрічається приблизно в однієї зі ста людей на планеті. Більшість живе із двостулковим клапаном, не відчуваючи жодних симптомів, але з часом цей клапан може звужуватися або погано закриватися, що створює додаткове навантаження на серце.

Ельшад Байрамов, лікар-хірург серцево-судинний: «Коли з’являється, наприклад, задишка, з’являється непереносимість фізичних навантажень або біль у грудях — це може свідчити про те, що вже є зміни в серці, і це тривожний дзвіночок для звернення до лікаря».

Протягом шести років Вадим періодично проходив обстеження у Кишиневі, і під час одного з планових УЗД дізнався, що йому вже потрібна операція.

Вадим Аксентій, пацієнт: «Ми по УЗД побачили, що занадто багато вже зворотного току, тобто клапан назад пропускає. У Молдові мені хотіли замінити ці клапани на механічні або біологічні. Мені сказали: якщо інтраопераційно буде видно, що його можна відремонтувати, то відремонтують, але ніхто стовідсоткової гарантії не давав».

Проте така операція має суттєві недоліки. Після встановлення штучного клапана Вадиму довелося б усе життя приймати спеціальні препарати для розрідження крові, а з часом могла б знадобитися ще одна операція. Тож він шукав інші варіанти і так дізнався про український Центр кардіохірургії.

Вадим Аксентій, пацієнт: «Про кардіологічний центр я дізнався від своїх друзів, які наприкінці серпня прооперували тут свою дитину. І я вирішив, що все-таки приїду сюди бодай на консультацію... незважаючи на обстріли».

Унікальна 5-годинна операція та швидка реабілітація

Українські кардіохірурги виконують операції, які дозволяють зберегти власний клапан. Це надскладне хірургічне втручання, під час якого пошкоджений клапан реконструюють, а не замінюють на штучний. Саме таку операцію провели і Вадиму — вона тривала 5 годин.

Анастасія Грицаюк, кардіолог: «Пацієнту була запропонована пластична операція Девіда, коли було укріплено сам корінь аорти, який був розширений, плюс зробили пластику цих стулочок. На даний момент у пацієнта результат операції добрий».

Щоб серцевий м’яз швидше відновлювався після операції, Вадим щодня ходить на біговій доріжці під наглядом реабілітологів.

Крістіна Алєксєєва, завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт: «Усі показники в нормі, доволі швидка реабілітація і відновлення. Він молодий, гарно відновлюється і навантаження дуже добре переносить».

Чому іноземці обирають українську кардіохірургію під час війни?

Вадим — далеко не перший іноземний пацієнт, який приїжджає до цього центру з-за кордону. Медичний туризм до України — досить поширене явище, кажуть лікарі.

Аркадій Довгалюк, завідувач відділення хірургії та терапії вроджених вад серця та іншої патології, лікар-хірург серцево-судинний: «Навіть у даний період, коли триває війна, пацієнти приїжджають. Якщо казати про пацієнтів з Молдови, то починаючи з 2022 року було проведено понад 160 консультацій та 90 кардіохірургічних втручань. Із Молдови пацієнтів найбільше, але є й пацієнти, які приїжджали з Азербайджану та Казахстану».

І це попри постійний ризик обстрілів. У липні 2024 року дитяче відділення цього медичного центру теж стало ціллю російських терористів. Тоді російська ракета прилетіла просто під час операції на серці 7-місячній дитині. Вибуховою хвилею були зруйновані три операційні та дороговартісне медичне обладнання.

Але навіть після цього потік пацієнтів не скоротився.

Вадим Аксентій, пацієнт: «Більше за все я переживав через операцію, ніж через бомбардування».

Передові технології, кваліфіковані фахівці та якісна допомога — це головні причини, які спонукають іноземців попри все обирати українську медицину. Тут оперують як зовсім маленьких пацієнтів від одного місяця, так і дорослих.

Вадим уже за кілька місяців зможе повернутися до звичного життя і роботи. Він працює далекобійником і каже, що після завершення реабілітації продовжить їздити в рейси.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОПЕРАЦІЯ ПІД ВИБУХАМИ: чому іноземці обирають медицину в Україні під час війни

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