Медик три роки пробув у полоні із кулею у серці: він розповів про катування в РФ і що його вразило на волі

У звільненого українського медика-добровольця дістали із грудей ворожу кулю. Поранення він отримав ще на початку повномасштабного вторгнення, а після потрапив у російський полон. Операцію госпітальєру провели кілька днів тому після повернення додому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Кардіохірург Борис Тодуров оперував Сергія. Це була унікальна операція — в серці пацієнта рухалась ворожа куля. Понад три роки — саме стільки часу Сергій прожив з кулею у серці. За цей час вона встигла заіржавіти та врости у тканини. Медики сперечалися — чи треба її діставати.

Сергій Ковальов — медик добровольчого батальйону «Госпітальєри». Він рятував життя наших воїнів і цивільних у найзапекліших боях ще з 2014 року. На початку повномасштабного вторгнення був у Маріуполі і саме там із групою медиків у підпорядкування 36 бригади морської піхоти, потрапив під ворожий обстріл і дістав поранення.

«10 квітня ми отримали наказ на те, щоб виїжджати з заводу Ілліча на прорив, по дорозі до місця збору мою машину обстріляли, мені зайшла куля в праву половину грудної клітки, пробила мені легеню, внутрішній пневмоторакс з кровотечею», — каже медик.

Попри поранення Сергій продовжував надавати допомогу іншим пораненим бійцям уже на «Азовсталі». А після наказу головнокомандувача у травні 2022 року, разом з іншими захисниками вийшов у полон.

Спочатку Оленівка, Горлівка, згодом — Торез і Бійськ у Алтайському краї. Сергій зізнається, справжнє пекло російської неволі, відчув в останньому місці утримання.

«Кожного тижня я це називав процедура електрофорез, вони забирали мене на катування, тобто приєднують тебе до електрики, кульок на голову, поки до втрати свідомості, але певно скажу не це саме страшне. Найгірше було те як вони забирали когось із побратимів на катування, хтось кричить і від цього погано. Мені легше пережити біль свою, ніж чужу, тому певно я пішов у Госпітальєри», — каже медик.

Попри постійні знущання і тортури росіян, Сергій розповідає, куля у полоні його не турбувала. Коли його обміняли — він дізнався: з полону його не дочекалася мати, її не стало минулого року. Але були ті, хто допомагав їй до останньої хвилини і боровся за його звільнення.

Сергій повернувся додому 24 серпня, у День Незалежності України. Після 3 років інформаційної ізоляції, зізнається, був вражений як його та інших захисників зустрічали українці.

Окрім поранення Сергій мав вроджену ваду серця і у дитинстві у нього вже було три операції на серці. Чи витримає воно четверту — це було ризиковане рішення, але правильне — вже за кілька годин після операції Сергій самостійно став на ноги.

Єдине, що наразі турбує Сергія — це час, який потрібен на реабілітацію і коли саме лікарі дозволять йому нарешті знову зможе стати в поміч своїм побратимам.

