Медики попередили про небезпеку під час пікніків: відпочинок може закінчитись тяжким захворюванням

Кліщі небезпечні для українців / © Pixabay

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Тепло повернулося до України, а з ним активізувалися і кліщі. Лікарі розповідають — до них уже йдуть покусані пацієнти. І прогнозують їх зростання після Великодня, коли українці люблять влаштовувати пікніки. Медики закликають людей бути обачними, адже кліщі переносять збудників різних хвороб — деякі з них навіть можуть призвести до паралічу та інвалідності.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Дезінфектори ретельно обприскують стежки та газони Голосіївського парку у Києві. Пан Роман проводить обробку кліщів уже 15 років поспіль.

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«Живуть на деревах і стрибають на голови — це поширений, втім фейковий стереотип про кліщів. Стрибати вони взагалі не вміють. І більше полюбляють сидіти у високій траві чи кущах. Тож короткі брюки і відкрите взуття для кропопивць — найкраща приманка», — каже кореспондентка ТСН.

Обробку парку від цих паразитів проводять один раз на рік — і саме весною.

«Активно кліщі починають полювання десь при температурі 4-5 градусів, це середина квітня. І це все триває до середини червня, тобто їх така активна сама фаза», — каже директорка Голосіївського парку Лілія Голубенко.

За годину ранкової прогулянки в парку дев’ятирічна лабрадорка Леді назбирала на себе з десяток непроханих гостей. Її власниця зізнається: після укусів цих паразитів собаку лікували вже двічі. Знаходила кліщів жінка і на собі. Відчути ж як присмоктується кліщ майже неможливо — ці паразити виділяють спеціальну речовину, що знеболює укус. Тож виявити кліща можна лише при ретельному огляді тіла.

Свого п’ятдесятикілограмового бернського зенненхунда, Тетяна називає магнітом для кліщів

«Ми живемо біля лісу, то в нас кліщі, вони думають, що це ми в них живемо, не вони в нас. Вони ходять до неї в вольєр, вони завжди кругом. То я їй даю ліки, я даю щомісяця таку таблеточку, з 1 по 5 число кожного місяця. Якщо вони її куськають, то вони здихають, їм не смачно», — каже жителька Київщини Тетяна Лупова.

Тетяна Лупова / © ТСН

У сезон підвищеної активності кліщів Тетяна і сама користується спеціальними спреями, що відлякують паразитів. Придбала їх і для усіх членів своєї родини, бо знає — якими можуть бути наслідки від укусу цього кропопивці.

Кліщовий енцефаліт — невиліковний. Запалення головного мозку, що може призвести до паралічу та навіть смерті пацієнта.

«Вона дійсно небезпечна саме тим, що ми не маємо жодного можливості вплинути на перебіг хвороби, у нас немає від неї лікування. Проте, від енцефаліту є вакцина», — каже лікарка-інфекціоністка Ірина Красько.

За даними Центру громадського здоров’я, в Україні минулого року зафіксували чотири випадки кліщового енцефаліту. Загалом у 2024 році через укуси кліщів у лікарню зверталося понад 14 тисяч людей. І 5 тисяч пацієнтів — були інфіковані так званою хворобою Лайма.

Дата публікації 13:53, 21.04.25 Кількість переглядів 6 Кліщі активізувались! Паразити-кровопивці - передвісники біди! Обережно

«Починається все з плями на тілі. Іноді можуть бути відчуття нездужання. Дискомфорт по ходу нерва. Наприклад, в нас болить спина. Різко заболіла спина. Або біль по ходу руки, якісь там посмикування чи поколювання ми відчуваємо. Із такого відомого — це параліч лицевого нерва», — каже лікарка-інфекціоністка Ірина Красько.

Хвороба лайма — виліковна. Головне — вчасно діагностувати недугу і почати лікування. Адже проявитися хвороба може навіть через кілька років після укусу кліща.

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