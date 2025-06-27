Медики врятували тяжкопораненого воїна, який наступив на міну: він розповів свою історію

Військовий Євген / © ТСН

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У Дніпрі врятували тяжкопораненого бійця, який наступив на міну. Євген на псевдо «Лісник» втратив обидві ноги. Врятували побратими, що наклали турнікети та швидко евакуювали. Попри високу ампутацію, Євген не падає духом. І в лікарні Дніпра заряджає позитивом сусідів по палаті та лікарів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Євген не випускає із рук книги. Вже дізнався про способи ворожої дезінформації, тепер от читає про футбол. Каже врешті має для того час, шкода що такою ціною.

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Це, каже, допомагає відволіктись і не промотувати у голові день, коли наступив на ворожу міну. Врятував побратим, який швидко наклав турнікети та викликав евакуацію.



«Біля стабпункту йому ампутували кінцівки, до нас надійшов з великою крововтратою, але а цей час він не втратив свідомість, він бадьорився, весь час жартував», — каже медик.

Своє поранення Євген отримав лише кілька днів тому, але вже пережив дві операції. Попереду тривале лікування і протезування. Проте лікарі, кажуть, таких позитивних пацієнтів ще пошукати. Все тіло бійця вкрите ранами. Вибухом пошкодило найменші судини. І хоча найближчі місяці Євген проведе у лікарнях, вже почав складати плани на майбутнє

«Встати на ноги та й щось працювати», — каже Євген.

Чоловік — будівельник за фахом, тож дякує Богу, що зберіг руки. Каже працювати зможе і на протезах. тож з настанням миру візьметься відбудовувати країну.

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