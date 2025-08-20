Меланія Трамп — несподівана союзниця: чому перша леді США може "недолюблювати" РФ

Меланія Трамп / © Associated Press

Неочікувана союзниця України з оточення Трампа. Так американські журналісти останнім часом почали називати першу леді США Меланію Трамп. Вона нагадує чоловікові про людські втрати від російських обстрілів українських міст. А під час останньої зустрічі Трампа і Путіна вона звернулась до диктатора РФ з особистим листом.

Про що у ньому йшлося і яку заяву про це згодом зробив президент Зеленський — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Таємний лист Путіну

15 серпня на Алясці відбулась зустріч Трампа і Путіна. Її вже встигли назвати історичною, але насправді вона закінчилась рівно нічим. А ледь не єдиним позитивом для України стало те, що на цій зустрічі Трамп передав Путіну листа від своєї дружини, Меланії. У ньому вона закликала фюрера подбати про мирне майбутнє для дітей, зокрема викрадених Росією українських дітей. Про це повідомляє Fox News. За даними журналістів, у своєму посланні перша леді підкреслює важливість миру та відповідальність світових лідерів за долю майбутніх поколінь.

«Проста, але глибока концепція, пане Путіне, як ви, я впевнена, погоджуєтесь, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою та невинністю, яка стоїть вище за географію, уряд та ідеологію», — йдеться у листі Меланії до Путіна.

Меланія також наголосила, що кожна дитина мріє про безпеку та можливості, і саме Путін здатен вплинути на рішення, щоб закінчити війну в Україні.

«Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії — ви служите самому людству. Така смілива ідея долає всі людські розбіжності, і ви, пане Путіне, можете втілити це бачення одним розчерком пера сьогодні. Час настав», — додала вона.

Вже 18 серпня Трамп зустрівся із Зеленським у Вашингтоні. Президент України під час зустрічі у Білому домі передав президентові США Дональду Трампу лист від першої леді України Олени Зеленської, адресований його дружині Меланії Трамп. Про це повідомляє CNN. Зеленський висловив подяку за проведення саміту у Вашингтоні та відзначив роль США у зусиллях із припинення війни. Він також підкреслив важливість залучення першої леді Сполучених Штатів до теми захисту українських дітей, викрадених Росією.

«Дуже дякую за ваші зусилля та особисті зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити вбивства та зупинити цю війну. Висловлюю подяку вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Вона підписала листа Путіну про наших викрадених дітей», — сказав Зеленський.

Меланія Трамп — союзниця України?

Примітно, що ще в липні видання The Times написало: президент України Володимир Зеленський, можливо, знайшов несподіваного союзника у Білому домі — не в особі самого президента США Дональда Трампа, який погодив передавання Києву ракетних систем Patriot, а в його дружині Меланії. Перша леді США, яка виросла у колишній Югославії, нагадує чоловікові про людські втрати від російських обстрілів українських міст. Під час нещодавньої розмови у Білому домі Трамп поділився: «Я приходжу додому і кажу першій леді: „Я сьогодні говорив із Володимиром (Путіним), у нас була чудова розмова“. А вона каже: „Справді? По ще одному місту щойно вдарили“.

Це свідчить про те, що вплив Меланії на погляди чоловіка може бути набагато суттєвішим, ніж здається зовні. Останнім часом вона часто перебуває поза Вашингтоном — у Мар-а-Лаго у Флориді або Trump Tower у Нью-Йорку, поруч із сином Барроном, який цього року став студентом Нью-Йоркського університету. За даними ЗМІ, у Білому домі Меланія провела менше ніж два тижні від моменту інавгурації Трампа.

Чому Меланія Трамп підтримує Україну?

Чітка позиція першої леді США щодо війни в Україні частково пояснюється її походженням. Народжена 1970 року за «залізною завісою», Меланія не приховувала симпатії до Рональда Рейгана — американського президента, який допоміг покласти край Холодній війні. Вона часто розмовляє зі своїм сином Барроном словенською мовою, і обоє зберігають свої паспорти ЄС.

«Це [співчуття до України] зовсім не дивно, адже вона виросла у колишній Югославії — країні, що не мала любові до Росії. У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, щоб донести свою думку», — зазначила Мері Джордан, авторка біографії «Мистецтво її угоди: Нерозказана історія Меланії Трамп».

Джордан додає, що батько Меланії, Віктор Кнавс, якому зараз 81 рік, часто подорожує до Словенії, де вона виросла. Це дозволяє першій леді США бути обізнаною щодо подій у Європі.

«Її рідна країна — цілком на боці України, і люди там шоковані тим, що США можуть припинити постачання зброї», — додала авторка книжки.

«У лютому 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, Трамп охарактеризував президента РФ Володимира Путіна як „хитрого“ і „геніального“. Та Меланія не залишилася байдужою до трагедії. „Вбивство мирних людей — це розбиває серце і жахає“, — заявила тоді дружина президента США. У зверненні до понад 2 млн підписників Меланія закликала підтримати Червоний Хрест і зазначила, що її „думки і молитви з українським народом“.

Трамп дослухається до Меланії?

За даними CNN, перед поверненням до офіційних обов’язків у Білому домі перша леді протягом двох місяців готувалася до міжнародних зустрічей, вивчаючи зовнішню політику. І хоча у президента США є велика команда експертів з безпеки та міжнародних відносин, найвагоміший голос, схоже, належить саме його дружині.

«Трамп слухає певних людей з певних питань. Він особливо дослухається до тих, хто найближчий. Особливо, якщо їхнє прізвище — Трамп», — пояснила Джордан.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: А ТАКОГО НЕ ОЧІКУВАВ НІХТО! ДРУЖИНА ТРАМПА ШОКУВАЛА ЗЕЛЕНСЬКОГО!