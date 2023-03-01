"Мелітополь – це "вишенька" "кримського тортика": боєць ЗСУ описав перебіг контрнаступу

Напрямком весняного контрнаступу ЗСУ будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

Боєць прокоментував заяву ГУР Міноборони про те, що ЗСУ навесні зможуть перейти в контрнаступ з головною метою "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії". Карась не виключив, що може йтися про звільнення Мелітополя та Бердянська.

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"На даний момент ми можемо озвучити Мелітополь, але може бути багато чого цікавого. Нашим Генштабу і Головному управлінню розвідки видніше. Вони разом готують багато чого цікавого. Але за логікою ми розуміємо, що стратегічно Мелітополь, Бердянськ – ось це напрямок буде. Він надто смачний, щоб ним не скористатись, аби "кримська запіканочка підгоріла". Але в якій послідовності це відбудеться – це ми побачимо вже по ходу розвитку подій", – розповів військовий.

Він запевнив, що це буде трагедія для російських окупантів, адже під вогневим контролем ЗСУ опиниться Кримський міст – головна логістична артерія угруповання ворога на півдні України.

"Звісно, це буде трагедія для росіян. "Кримський тортик" – це буде "вишенька". Мелітополь – це "вишенька" "кримського тортика". А коли "тортик" буде "з’їдений", то це все, на чому тримається зараз Путін. І Кримський міст буде однозначно під засобами ураження. Це взагалі слабка логістична артерія. Буде взагалі перерване все сполучення на півдні", – пояснив Карась.

На його думку, після деокупації Криму станеться розвал путінського режиму і можливе навіть вбивство президента Росії.

"Історія Криму не буде простою. Вони будуть битися, тому що це буде фактично щонайменше розвал путінської Росії. Тобто думаю, у них всередині буде внутрішній державний переворот. І може "дєда" отруять там якимсь миш’яком, начебто "дєд" не витримав втрати Криму. От там якісь нові генерали, Шойгу замінює його… Війна від цього не зупиниться, але вже буде значно для нас цікавіша. Коли закінчиться Крим – закінчиться Путін", – резюмував боєць ЗСУ.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, ЗСУ не підуть у контрнаступ, поки тривають пекельні бої за Бахмут. До контрнаступу українські війська можуть бути готові в кінці квітня - на початку травня.

Коментуючи можливі напрямки контрнаступу, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що "все Азовське узбережжя навесні буде звільнено від російських військ – від Мелітополя до Маріуполя, а може й до Новоазовська".

Щодо звільнення Криму, то в Силах оборони півдня запевнили, що запеклих боїв за півострів не буде, а його деокупація піде за іншим сценарієм.

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