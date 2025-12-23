ТСН у соціальних мережах

"Мене аж підкинуло": жителі будинку в Києві, у який влучив російський "Шахед", розповіли про страшну ніч

Росіяни вкотре атакували Київ. Дрон окупантів влучив у дах житлового будинку.

Ігор Бондаренко
Наслідки атаки дронів

Наслідки атаки дронів / © Поліція Києва

23 грудня російський ударний безпілотник влучив у дах столичної п’ятиповерхівки. Потужна вибухова хвиля рознесла квартири в епіцентрі удару, пошкодила газову трубу та залишила людей без вікон у 10-градусний мороз.

Про наслідки атаки розповідає кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

Стан постраждалих: двоє в тяжкому стані

Внаслідок атаки поранення дістали п’ятеро людей. Більшість із них мають різані рани від уламків скла.

  • 16-річна дівчина: серед поранених, отримала необхідну допомогу.

  • 48-річна жінка: перебуває в лікарні з тяжкими осколковими пораненнями. Загалом госпіталізовано трьох осіб, двоє з яких — у стабільно тяжкому стані.

«Мене аж підкинуло»: як виживали мешканці

Більшість мешканців врятувала звичка йти до укриття або користуватися правилом «двох стін». Пані Валентина, чий будинок розташований впритул до місця влучання, згадує момент вибуху з жахом.

«Я сиділа в туалеті, воно як бабахнуло — мене аж підкинуло! Чую, як уже все повилітало», — розповідає жінка.

У сусідніх квартирах ситуація ще гірша. Ті, хто повернувся з роботи, знаходять свої домівки з вивернутими дверима та повністю розбитим інтер’єром.

Ліквідація наслідків: мороз диктує умови

На місці працюють рятувальники, енергетики та газовики. Будинок відключили від газопостачання через пошкодження труби на першому поверсі.

  • Дах: вибух розніс шиферну покрівлю, комунальники терміново демонтують аварійні балки.

  • Вікна: пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. Оскільки вночі очікується -10°C, вікна забивають фанерою та плівкою в авральному режимі.

  • Автівки: десятки машин у дворі посічені уламками.

У поліції Києва повідомили, що поруч з місцем удару розгорнуто штабний намет. Там слідчі приймають заяви про пошкоджене майно, а психологи надають допомогу потерпілим.

Також у місцевій школі відкрили пункт допомоги, де можна оформити документи на отримання грошових виплат від міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Усе про наслідки масованої атаки 23 грудня: основний удар прийшовся на захід України

