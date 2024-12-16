"Мене обдурили": підривник з Дніпра на суді зробив зізнання – кого звинувачує

Підозрюваний у теракті в Дніпрі запевняє, що нікого не хотів вбивати, а думав, що йдеться про акцію проти корупції.

Підозрюваного у вчиненні теракту у Дніпрі доправили до суду, де йому обирають запобіжний захід. 37-річного чоловіка затримали за кілька годин після вибуху.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська із зали суду.

Підозрюваний у терактів в Дніпрі заявив, що думав, що це акція проти корупції і не думав, що це буде вбивство. Чоловік запевняє, що думав, що у пакунку фарба, а не вибухівка.

"Я не знав. Після того, як вибухнуло, як так і подумав, що мене на**али (обурили – ред.). Я дурень. Я причетний до цього, але без злого наміру. Я не хотів вбивати. Я був необізнаний у цьому", – каже підозрюваний.

Чоловік визнав, що за скоєне йому пропонували гроші, але каже, що був готовий зробити вчинок безкоштовно, адже вважав, що йдеться про акцію проти корупції, а він "не любить хабарників".

Саморобний пристрій спрацював біля адмінбудівлі Дніпра у суботу вдень. Одна людина загинула. Ще четверо дістали поранення. Серед них – двоє поліцейських. Вони перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Про підозрюваного відомо, що чоловік народився на Дніпропетровщині, жив у різних містах України. У своїх соцмережах виставляв фото з Москви та окупованого Криму. У поліції вважають: він вчинив теракт за вказівками спецслужб РФ. Прокуратура проситиме відправити його до СІЗО без права внесення застави. За вчинення теракту чоловіку загрожує довічне увʼязнення.

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