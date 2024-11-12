“Мене обміняли, батько того ж дня зник безвісти”: військовий, який пробув 830 днів у полоні, розповів важку історію

Сергій Можаровський – військовий строкової служби 12-ї бригади оперативного призначення НГУ, захисник Маріуполя. Він пробув у російському полоні 830 днів. А в день звільнення зник безвісти його батько.

В інтерв’ю TSN.UA військовий розповів, що має складну історію стосунків з батьком. Зараз йому дуже прикро, що не може забрати його тіло і поховати по-людськи.

“Мій тато зі мною не жив. Коли я ще був маленький, вони розлучилися з мамою, і в нього була інша сім'я. Він не надто мені приділяв часу. Мені завжди не вистачало батька. Але ми з ним зв'язку не втрачали, і він там і до бабусі приїжджав, ми з ним спілкувалися. Всього цього було дуже мало. Вже у свідомому віці в мене була через це образа. Коли всі ці події відбулися, я виходжу з полону, телефоную бабусі, кажу: “Все, я повернувся”. І минає буквально кілька днів і вона мені повідомляє, що батько пішов служити. Ну вона мені це ще й раніше сказала, щойно я вийшов, що він зараз служить у 53-й бригаді, все нормально. А потім кілька днів минуло, і вона каже, що їй надійшло повідомлення, що він безвісти зник. Одного дня тебе поміняли і дізналися, що він зник”, – каже військовий.

Його батько перебував на Торецькому напрямку. Відомо, що він зник безвісти разом із групою на першому бойовому виїзді. Тоді він служив лише пів року і щойно пройшов навчання.

“Вони приїхали на нуль, поїхали і пропали. Знайшли їхню машину, яка згоріла. І начебто піднімали дрон, бачили тіла. Ну а потім уже побачили фото, де чоловік дуже схожий на мого батька. У мене є якась надія, що він вижив, може, в полон потрапив. Але це дуже малоймовірно. Зараз прикро за те, що не можна навіть забрати його тіло звідти і поховати по-людськи”, – розповів Сергій Можаровський.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ЕСТЬ ДВЕ УКРАИНЫ: одна вся в крови, а второй на все пофиг! | Защитник Азовстали вырвался из плена!

Читайте також: