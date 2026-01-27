"Мене просто підкинуло з дивану": шокувальні розповіді очевидців ракетного удару по Харкову

Росіяни атакували Харків

Вночі росіяни запустили ракети по цивільній та енергетичній інфраструктурі Харкова — там масштабні знеструмлення. Близько сьомої години вечора російські війська спершу атакували місто безпілотниками, а згодом завдали ракетних ударів.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Вибухи в Індустріальному районі

Найбільший удар припав по Індустріальному району. Ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також по цивільних об’єктах — пошкоджено ліцей, дитячий садок і житлові багатоповерхівки. Мешканці будинків поруч зі школою, куди влучила ракета, розповідають — вибух був надзвичайно потужний, повибивало вікна, у квартирах осипалася штукатурка, люди в паніці вибігали з домівок.

Юрій, харків’янин: «Я якраз спав, мене з дивану підкинуло. Двері відкриваю — а їх заклинило. Сусід допоміг. У під’їзді повибивало вікно. Рятувальники забивали вікна фанерою».

Сергій, харків’янин: «Вибухи, бачив спалах, вікна повідкривались. Стіна відійшла, там тріщина тепер велика. Пощастило, що вікна не повністю закрив, а так би їх вибило».

Боротьба за тепло та стан поранених

Поранення дістав охоронець навчального закладу, ще одна працівниця зазнала гострого шоку. Також по медичну допомогу звернувся 78-річний чоловік — у нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Пошкоджено щонайменше десятки житлових будинків, навчальні заклади та об’єкти цивільної інфраструктури.

Ігор Терехов, Харківський міський голова: «Ми маємо 16 будинків, які зазнали пошкоджень. Це дахи, це вибиті вікна. Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб швидко закрити контури, бо дуже низька температура повітря. І нам потрібно дуже швидко працювати».

Енергетичний блекаут та зупинка потягів метро

Після ударів у Харкові та області виникли серйозні перебої з електропостачанням. У частині районів світло зникло повністю, в інших фіксували перепади напруги. Через знеструмлення в місті тимчасово зупинився рух потягів метро на Салтівській та Олексіївській лініях. Повноцінний рух вдалося відновити лише сьогодні.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА: «Під ударами була наша енергетика. Є досить серйозні ушкодження. Зараз всі бригади працюють на місцях для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Розуміємо, що частина Харкова без електропостачання, по області так само застосовані аварійні графіки відключень».

Нині на місцях ударів працюють комунальні та аварійні служби — ліквідовують наслідки обстрілу та відновлюють пошкодження. Після обстрілу електропостачання в Харкові відновили, однак зараз у місті та області діють мережеві обмеження.

