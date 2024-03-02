“Мене спалив іспанський сором!”: військовий розповів про чоловіків у залі, які розбігались від нього через форму

Владислав Дутчак на позивний “Доцент” — історик, кандидат філософських наук, молодший лейтенант Національної гвардії "Азов". Він розповів про своє ставлення до ухилянтів від мобілізації і пригадав, як одного разу зайшов у формі до спортклубу.

В інтерв'ю ведучій ТСН Наталі Островській військовий обурився, що “накачані бройлери" розбігалися хто-куди, бо думали, що він з Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

“Доцент” каже, що йому дуже болить і пече сором від того, що в Україні є такі чоловіки.

“Нещодавно я мав честь вручати шеврони нашим рекрутам. Для себе відмічаю вже вкотре, що основна маса добровольців, а наш підрозділ формується добровольно. Так, ми мобілізуємо людей, але люди самі приходять, заповнюють анкети до рекрутингових центрів, прохають про переведення з інших підрозділів. Це усвідомлений вибір. І переважна більшість — це молодь 18-23 роки. Це юнаки, які за законом ще мають відстрочку”, — розповів військовий.

Під час реабілітації Владислав Дутчак ходив у тренажерний зал. Він каже, що одного разу не встиг переодягнутися в цивільний одяг. Це викликало несподівану реакцію в залі — чоловіки розбігалися хто-куди.

Наталя Островська і Владислав Дутчак / Фото: ТСН.ua

“Я захожу, там дорослі мужики, дуже міцні, накачані, фізично підготовлені, красені просто. Але ми їх не спостерігаємо в якості добровольців. І я впевнений, що в більшості з них якісь довідки, що вони слабкі на здоров’я і не можуть йти захищати країну. І в той же час я приїжджаю на полігон до рекрутів, і це діти. Хто не бачив, як проводиться курс молодого бійця в “Азові”. Як там наші сержанти в кращих традиціях морської піхоти США пресують. І от він копає вночі ошанець, видно, що йому дуже важко, він в стресі перебуває. А сержант його питає: “Слухай, ми звільнимо Маріуполь, ти потім приїдеш, ти ж ще молодий, там буде гарний полігон, потім до нас прийдеш, коли війна закінчиться”. І цей юний муж, він плаче і каже: “Ні, сержанте, ні, інструкторе”. І він пройшов КМБ. Коли я бачу цього тендітного хлопця перед собою і бачу цих, вибачте, бройлерів”, — розповів Владислав Дутчак.

За словами військового, тоді його “спалив” іспанський сором.

“Коли ці кремезні чоловіки як крабіки розбігалися в різні боки. Ну ти подивись на шеврон, я не з центру комплектації! Вони думали, напевне, що їм зараз будуть повістки вручати. Мені дуже болить це і мене пече сором від того, що є такі чоловіки”, — каже “Доцент”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Тільки той політик має право казати, що треба битися до останнього, хто пройшов пекло штурму!

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