"Мене врятувало лише передчуття": у Дніпрі через ракетні удари Росії розтрощена ціла вулиця (фото, відео)

Ворог атакував Дніпро двома ракетами. Уламками пошкодило будинки: приватні та багато-поверхові. На стоянках побило півтора десятка автомобілів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

У Дніпрі через російський обстріл ціла вулиця розтрощених будинків. Жителі не устигли оговтатись від гучного світанку - беруться наводити лад у дворах та оселях. Розбирають побиті дахи та вікна, скидають з даху уламки.

Тетяна Сєрова

На колись красивому подвір’ї пані Тетяни нині усе у битому склі. Від другого поверху будинку майже нічого не лишилось. Жінка дивом вціліла, прокинулась за секунди до вибуху, Встигла зіскочити з ліжка, на яке за мить - вже посипалась стеля. Її родина бігла до укриття, але забігти туди не встигли, бо одразу пролунав другий вибух.

"Мене врятувало лише передчуття", - каже Тетяна Сєрова.

Тетяна показує свій дім, який зруйнувала російська ракета

Сусідній будинок постраждав не менше. Після першого вибуху, згадує власниця пані Людмила, пожильці намагались сховатись хоча б за дві стіни.

"Як воно просвистіло і бахнуло, чоловік швидко схватив молодшу дитину, старший швидко - на кухню, молодший - на кухню. Чоловіку порізало трохи спину, а старшій дитині роблять операцію в Мечникова перебило переносицю", - каже Людмила.

Загрози життю її чоловіка та сина немає, а от будинок значно пошкоджений.

Загалом під час російської атаки постраждали семеро - двоє з них діти. Найменшому лише місяць, з ним усе буде добре, заспокоюють медики. Ушпиталити довелось і двох дорослих, чоловіка і жінку. У них вибухові травми та поранення. Стан стабільний.

На допомогу мешканцям постраждалих будинків окрім комунальників приїхали волонтери. Допомагають перекрити дахи і тимчасово закрити вікна.

У місті вже підрахували- через ранкову ракетну атаку пошкоджені 16 багатоповерхівок, понад три десятки приватних будинків, школа, лікарня та 15 авто. Наново доведеться ставити 5 сотень вікон.

Наслідки обстрілу Дніпра

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 5 червня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 4 червня пролунало два потужні вибухи.

Читайте також: