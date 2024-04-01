"Мене злили": рівненський військком вимагає розслідування обставин, за яких він цілувався на роботі

У Мережі з'явилося відео, як начальник Рівненського ТЦК пристрасно цілується з різними дівчатами.

Рівненський військком Олександр Ярмошевич вперше прокоментував для преси скандальне відео, де, за твердженням соцмереж, він цілувався з декількома жінками-військовослужбовицями просто в робочому кабінеті ТЦК.

ТСН.ua звернувся до Олександра Ярмошевича з пропозицією прокоментувати ситуацію, на що він письмово відповів: "Чи вже є сенс, якщо військове командування мене просто злило, написавши, що я самостійно написав рапорт про переміщення, нібито визнавши провину, без будь-яких розслідувань і решти".

Згідно відкритої інформації, Олександр Ярмошевич одружений та має дитину.

Оперативне командування "Захід" на своїй сторінці у Facebook повідомило, що через суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин.

"Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, любовний скандал з рівненським військкомом збурив Мережу.

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